Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi government vilayati kikar removal policy ridge area environment
दिल्ली के विकास में रोड़ा बन रहा ये 'खलनायक'? सरकार ने खत्म करने का बनाया प्लान

दिल्ली के विकास में रोड़ा बन रहा ये 'खलनायक'? सरकार ने खत्म करने का बनाया प्लान

संक्षेप:

दिल्ली सरकार विदेशी प्रजाति के विलायती कीकर को हटाने के लिए नई नीति ला रही है, जिससे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जैसे रुके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे और स्थानीय जैव विविधता को पुनर्जीवित किया जा सकेगा।

Dec 18, 2025 12:09 pm ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली की सड़कों और रिज क्षेत्र में घने जंगलों जैसा दिखने वाला वो कांटेदार पेड़, जिसे हम विलायती कीकर कहते हैं, अब विकास परियोजनाओं की राह में रोड़ा नहीं बनेगा। दिल्ली सरकार एक नई नीति पर काम कर रही है, जो इस आक्रामक विदेशी प्रजाति को हटाने का रास्ता आसान बनाएगी। अधिकारियों के अनुसार, इसका मकसद पर्यावरण संरक्षण और लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विलायती कीकर क्यों है समस्या?

विलायती कीकर दक्षिण और मध्य अमेरिका का मूल निवासी है। दिल्ली में यह लगभग एक सदी से मौजूद है और रिज क्षेत्र में 60 प्रतिशत से ज्यादा हरियाली पर कब्जा जमाए बैठा है। यह तेजी से फैलता है, घना छत्र बनाता है जो धूप रोकता है। इसकी जड़ें पानी तेजी से सोखती हैं और यह कैमिकल छोड़कर आसपास के पौधों की वृद्धि रोकता है। इससे स्थानीय प्रजातियों का विस्थापन और जैव विविधता को नुकसान होता है।

किन परियोजनाओं पर असर?

सबसे बड़ा उदाहरण घेवरा गांव में प्रस्तावित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। 79 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला यह प्रोजेक्ट सालों से रुका हुआ है। सर्वे में पाया गया कि करीब 9,000 पेड़ों में से 3,200 से ज्यादा काटने पड़ेंगे, जिनमें ज्यादातर विलायती कीकर हैं। इसी तरह कई बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक परियोजनाएं प्रभावित हैं।

नई नीति में क्या खास?

वन विभाग को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। हटाव में 'कैनोपी लिफ्टिंग' विधि अपनाई जाएगी, जो आसपास की वनस्पति और मिट्टी को कम नुकसान पहुंचाएगी। हटाए गए क्षेत्रों में देशी पेड़, झाड़ियां और घास लगाकर जैव विविधता बहाल की जाएगी। फोकस सिर्फ जरूरी जगहों पर होगा, बड़े पैमाने पर कटाई नहीं। सख्त मंजूरी और निगरानी से दुरुपयोग रोका जाएगा।

पहले की कोशिशें और नया प्रयास

यह मुद्दा नया नहीं है। 2017 में प्रस्ताव शुरू हुआ और 2022 में कैबिनेट मंजूरी मिली, लेकिन विशेषज्ञ समिति में मतभेदों से लागू नहीं हो सका। अब नई पहल के तहत ताजा प्रस्ताव मांगा गया है, जिसमें साफ नियम और जगह-विशिष्ट मानदंड शामिल होंगे।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।