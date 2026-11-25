काम की बात: दिल्ली में 180 जगहों पर लगेंगे 540 पब्लिक EV चार्जर, साइट्स को दो पैकेज में बांटा गया, मिलेंगी ये सुविधाएं
'दिल्ली EV नीति 2026' के तहत, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (DTL) को दिल्ली में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाने, समन्वय करने और उसे लागू करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है।
राष्ट्रीय राजधानी को इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की चार्जिंग के लिए बेहद अनुकूल बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने यहां पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने का फैसला किया है। इसके तहत राज्य सरकार शहर भर में 180 जगहों पर 540 चार्जर लगाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि ये चार्जर पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत लगाए जाएंगे और इस प्रोजेक्ट में लगभग 62 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल का मकसद लोगों को आसानी से चार्जिंग स्टेशन्स उपलब्ध करवाना है, ताकि वे अपने ईवी वाहनों को आसानी से चार्ज कर सकें और साथ ही नए लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा ईवी वाहनों को खरीदने के लिए प्रेरित करना है, ताकि शहर में होने वाले प्रदूषण को कम करने में वे अपना योगदान दे सकें।
चार्जिंग स्टेशन्स में उपलब्ध होंगी ये सुविधाएं
1- इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए दो चार्जिंग गन वाला एक 12 kW का चार्जर।
2- N1 श्रेणी (3.5 टन तक के चार-पहिया कमर्शियल वाहन), इलेक्ट्रिक चार-पहिया और निजी चार-पहिया वाहनों के लिए दो चार्जिंग गन वाला एक 60 kW का चार्जर और दो चार्जिंग गन वाला एक 120 kW का फास्ट चार्जर।
180 साइट्स को 90-90 जगहों के दो पैकेज में बांटा गया
अधिकारियों के अनुसार शहर की जिन 180 साइटों पर ये चार्जर लगाए जाएंगे, भौगोलिक स्थिति के आधार पर उन जगहों को 90-90 साइटों के दो समूहों (पैकेज) में बांटा गया है। इनमें से 'पैकेज 1' में मुख्य रूप से पश्चिमी और उत्तरी दिल्ली शामिल हैं, जबकि 'पैकेज 2' में दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के इलाके आएंगे।
दोनों पैकेज में शामिल हैं सेंट्रल दिल्ली की अलग-अलग साइट्स
अधिकारियों के अनुसार सेंट्रल दिल्ली में चुनी गई साइटें दो अलग-अलग भौगोलिक समूहों में हैं। इनमें से पहली में इंद्रलोक, प्रताप नगर, शाही ईदगाह और कमला मार्केट/लोक नायक जय प्रकाश (LNJP) अस्पताल के आसपास 6 साइटें हैं और दूसरी तरफ राजघाट के पास की 2 साइटें हैं।
ऑपरेटर्स को नियुक्त करने की प्रक्रिया हुई शुरू
इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि यह प्रोजेक्ट भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा मंजूर किए गए चार्जर कॉन्फिगरेशन के आधार पर तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार की नोडल एजेंसी 'ट्रांसको' ने PM e-drive योजना के तहत चार्जर लगाने और उन्हें चालू करने के लिए ऑपरेटरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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दिल्ली ईवी पॉलिसी को लागू करने की दिशा में कदम
दरअसल सरकार ये सारी तैयारी 'दिल्ली EV पॉलिसी 2026' को अपनाने के लिए कर रही है। जिसके अनुसार, 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक तिपहिया (L5) और इलेक्ट्रिक N1 मालवाहक वाहनों का ही नया रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। वहीं, 1 अप्रैल 2028 से शहर में केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति ही होगी।
ऐसे में इन नियमों के लागू होते ही शहर में पब्लिक चार्जिंग की मांग काफी बढ़ जाएगी, खासकर कमर्शियल और ज्यादा इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए फास्ट चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी। उधर CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) ने दिसंबर 2029 तक दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से 32 हजार 62 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है।
दिल्ली में प्रदूषण को कम करना है मुख्य उद्देश्य
'दिल्ली EV नीति 2026' का मुख्य उद्देश्य वाहनों के प्रमुख वर्गों में EV को अपनाने की गति बढ़ाना और वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके लिए वाहनों की खरीद और पुराने वाहनों को स्क्रैप (कबाड़) करने पर प्रोत्साहन, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से छूट, चरणबद्ध तरीके से विद्युतीकरण को अनिवार्य करना, तथा चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना शामिल है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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