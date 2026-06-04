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दिल्ली के होटल में जले लोगों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, घायलों से मिलीं CM रेखा गुप्ता

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली सरकार ने मालवीय नगर के होटल में लगी आग से पीड़ित हुए लोगों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी पीड़ितों को सहायता राशि देने की घोषणा की थी।

दिल्ली के होटल में जले लोगों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, घायलों से मिलीं CM रेखा गुप्ता

दिल्ली सरकार ने मालवीय नगर में होटल में लगी आग में मारे गए और घायल हुए लोगों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। इससे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साकेत स्थित मैक्स अस्पताल का दौरा कर इस दुखद अग्निकांड में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने घायलों और उनके परिवार वालों से बातचीत की। इसके अलावा डॉक्टरों से घायल लोगों के इलाज के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए।

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मृतक के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 5 लाख

मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल अधिकारियों के समन्वय से घायलों के इलाज के खर्च की व्यवस्था की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक मरीज को सर्वोत्तम संभव देखभाल मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी और गंभीर रूप से घायल लोगों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक घर ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रत्येक पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवारों को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं।

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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कड़ा रुख अपनाया

होटल में लगी भीषण आग में कई लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली में बिना अनुमति चल रहे सभी अवैध होटल, गेस्ट हाउस और अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाली संपत्तियों पर विशेष अभियान चलाकर सीलिंग की जाएगी। एक्स पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि इस हादसे के पीछे की सभी कमियों और लापरवाहियों की गंभीरता से जांच की जाएगी। जिम्मेदार लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हादसे के तुरंत बाद मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। होटल मालिक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है।

केंद्र सरकार भी मुआवजा देगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मालवीय नगर की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

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होटल मालिक से पूछताछ

इस बीच, सूत्रों के मुताबिक मालवीय नगर में एक दिन पहले लगी भीषण आग के बाद गिरफ्तार किए गए होटल के मालिक और आरोपी लवकेश बजाज ने दिल्ली पुलिस से पूछताछ के दौरान बताया कि उनके पास होटल का व्यक्तिगत रूप से देखरेख करने का समय नहीं था। सूत्रों ने यह भी बताया कि बजाज ने दावा किया कि उन्होंने होटल के दैनिक कामकाज का जिम्मा किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिया था। वह आदमी बिलिंग, लेखा-जोखा और प्रबंधन संभाल रहा था।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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