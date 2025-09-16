दिल्ली में कामकाजी महिलाओं को रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा तोहफा

दिल्ली सरकार कामकाजी महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 500 पालना घर खोलने की घोषणा की है। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर इन्हें जनता को समर्पित किया जाएगा।

दिल्ली सरकार कामकाजी महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 500 पालना घर खोलने की घोषणा की है। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर इन्हें जनता को समर्पित किया जाएगा। कामकाजी और श्रमिक महिलाएं इन पालना घर में अपने बच्चों को सुरक्षित रखकर अपने काम पर जा सकेंगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में 500 पालना घर खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा, 'मैं मजदूर बहनों से मिली, उनसे पूछा कि बच्चों को कहां छोड़कर आती हो। किसी के घर में कोई ध्यान रखने वाला है और किसी के घर में नहीं है। हमने पहली बार, कल मोदी जी का जन्मदिन है 17 तारीख को, हमने तय किया कि गरीब-मजदूर बहनें जिनके छोटे बच्चे हैं, उनके लिए 500 क्रेच बनाएंगे, उसे नाम दिया है पालना। मोदी जी के जन्मदिन पर दिल्ली में 500 पालना घर शुरू करने वाले हैं।'

रेखा गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो हमने खोजा कि क्या-क्या काम सरकार को श्रमिक भाइयों के लिए करना चाहिए। पूरी रिपोर्ट निकाली तो हमने देखा कि पिछली सरकार ने गरीबों के लिए योजनाएं लागू नहीं की। सरकार की योजना थी कि शादी विवाह में मदद दे, गरीब श्रमिकों को औजार खरीदने में मदद दे, पेंशन दे, इलाज में मदद करे, बच्चों को छात्रवृत्ति मिले लेकिन पिछली सरकारों ने एक भी योजना पर काम नहीं किया।