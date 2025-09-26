Delhi government to empanel five-star hotels to host CM, ministers' events 5 स्टार होटलों में होंगे दिल्ली की CM व कैबिनेट सदस्यों के कार्यक्रम, सरकार तैयार करवा रही होटल्स की सूची, Ncr Hindi News - Hindustan
5 स्टार होटलों में होंगे दिल्ली की CM व कैबिनेट सदस्यों के कार्यक्रम, सरकार तैयार करवा रही होटल्स की सूची

5 स्टार होटलों में होंगे दिल्ली की CM व कैबिनेट सदस्यों के कार्यक्रम, सरकार तैयार करवा रही होटल्स की सूची

दिल्ली के 2025-26 के बजट में एक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, एक वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन और शहर में पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहलों की योजनाएं शामिल हैं। इनमें से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन के लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए आवंटित भी किए हैं।

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीFri, 26 Sep 2025 11:33 PM
दिल्ली सरकार अपनी मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगियों के विभागों से जुड़े बड़े सरकारी कार्यक्रमों व अन्य महत्वपूर्ण समारोहों का आयोजन शहर के 5 स्टार होटलों में करने की योजना पर काम कर रही है, और इसके लिए उसने तैयारियां शुरू करते हुए ऐसे पांच सितारा होटलों को सूचीबद्ध करने का काम शुरू करते हुए उनसे इसके संबंध में आवेदन भी आमंत्रित किए हैं। अधिकारियों ने कहा कि फाइव स्टार होटलों के साथ शुरू की जाने वाली यह व्यवस्था सरकार के बड़े कार्यक्रमों की मेजबानी की योजना के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी।

आमतौर पर दिल्ली सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) और कैबिनेट मंत्रियों के कार्यालय ऐसे उच्च-स्तरीय समारोहों के साथ-साथ अन्य राज्य-स्तरीय समारोहों और कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इस बारे में शुक्रवार को जानकारी देते हुए GAD के एक अधिकारी ने बताया कि ऐसे आयोजनों के लिए विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (NCT) में स्थित पांच सितारा होटलों को सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया है और इसके लिए 16 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

उन्होंने कहा, 'ऐसे सरकारी कार्यक्रमों को आयोजित करने के इच्छुक पांच सितारा होटलों को आवेदनों के पैनल में शामिल करने से पहले अपेक्षित पात्रता की जांच की जाएगी। विभाग बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदनों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।'

उन्होंने बताया कि दिल्ली के 2025-26 के बजट में एक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, एक वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन और शहर में पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहलों की योजनाएं शामिल हैं। इनमें से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन के लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए आवंटित भी किए हैं।

अपने बजट भाषण में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार एक वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित करने की भी योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में विभिन्न प्रकार के निवेश, विशेष रूप से आईटी, बैंकिंग, पर्यटन, डेटा स्टोरेज व इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों के लिए अपार अवसर हैं और सरकार इस वर्ष एक वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रही है।

सरकार ने बजट में पर्यटन, कला और संस्कृति से संबंधित विभिन्न योजनाओं के लिए 139 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र में बदलना है। वर्तमान में ये सभी आधिकारिक कार्यक्रम छत्रसाल और त्यागराज स्टेडियम के साथ ही दिल्ली सचिवालय के सभागार समेत विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं।