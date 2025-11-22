प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली सरकार की नई पहल, बांटने जा रही 10 हजार इलेक्ट्रीक हीटर्स; इन्हें मिलेंगे

संक्षेप: इससे पहले शहर में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण और बिगड़ती एयर क्वालिटी को देखते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी आउटडोर स्पोर्ट्स इवेंट्स कैंसिल करने का आदेश दिया था। इस बारे में दो नाबालिग छात्रों ने अदालत से शिकायत की थी।

राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने 10,000 इलेक्ट्रिक हीटर बांटने का फैसला किया है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पहल की शुरुआत शनिवरा को शहर के कुछ इलाकों में हीटर बांटने के साथ कर भी दी। इस बारे में जानकारी देते हुए सीएम ने बताया कि ये हीटर RWA (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) को बांटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद सर्दियों के मौसम में खुले में कोयले और लकड़ी के अलाव जलाने से होने वाले धुएं के प्रदूषण को कम करना है। आगे उन्होंने कहा कि इस इलेक्ट्रिक हीटर की पहल को बढ़ावा देने के लिए वह शहर की हर रेजिडेंट वेलफियर एसोसिएशन से जुड़ेंगी।

CM गुप्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, 'दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ जारी लड़ाई में सरकार ने एक और सकारात्मक कदम उठाया है। कोयला और लकड़ी का जलना दिल्ली में प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से हैं। इसे कम करने के लिए, हमने RWA को 10,000 इलेक्ट्रिक हीटर बांटने का फैसला किया है और हम लोगों से अनुरोध करेंगे कि वे लकड़ी ना जलाकर प्रदूषण को कम करने में मदद करें। दिल्ली के हर नागरिक को इस कोशिश में योगदान देना होगा। हम हर RWA को इस पहल से जोड़ेंगे और अच्छा काम करने वालों को सम्मानित भी करेंगे।'

इस बारे में सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर कहा, 'आज दिल्ली हाट, पीतमपुरा में दिल्ली सरकार द्वारा विभिन्न RWA को इलेक्ट्रिक हीटर वितरित किए गए। इस पहल का उद्देश्य सर्दी के मौसम में खुला अलाव जलाने से होने वाले धुएं और प्रदूषण को कम करना है। खुली आग जहां प्रदूषण बढ़ाती है, वहीं इलेक्ट्रिक हीटर एक सुरक्षित, स्वच्छ और व्यावहारिक विकल्प है। यह छोटा-सा कदम भी प्रदूषण नियंत्रण में बड़ी मदद साबित हो सकता है।'

आगे उन्होंने कहा, ‘हमारी सरकार प्रदूषण नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हर मोर्चे पर मिशन मोड में काम कर रही है। कूड़े के पहाड़ लगातार कम हो रहे हैं, स्वच्छता और वृक्षारोपण अभियान निरंतर जारी हैं, सड़कों पर जल छिड़काव और मैकेनिकल स्वीपिंग को और प्रभावी बनाया गया है। साथ ही स्मॉग टावर की स्थापना और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों व औद्योगिक इकाइयों की निगरानी भी लगातार मजबूत की जा रही है।’

इसके आगे उन्होंने कहा, 'दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण हमारा संकल्प भी है, हमारी जिम्मेदारी भी और हमारी प्राथमिकता भी। हम सबकी भागीदारी ही प्रदूषण के विरुद्ध इस जंग में सफलता का सबसे प्रभावी माध्यम है।'

दिल्ली सरकार को यह कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुसार शहर के AQI में थोड़े सुधार के बावजूद, दिल्ली की एयर क्वालिटी 'बहुत खराब' कैटेगरी में बनी हुई है। इस दौरान शनिवार सुबह औसत AQI 359 था। इसलिए, सुबह-सुबह शहर के कुछ हिस्सों में जहरीले स्मॉग यानी धुंध की एक परत छाई रही।

इससे पहले शहर में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण और बिगड़ती एयर क्वालिटी को देखते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी आउटडोर स्पोर्ट्स इवेंट्स कैंसिल करने का आदेश दिया था। स्कूली बच्चों ने शिकायत की थी कि प्रदूषण बढ़ने के कारण सर्दियों के महीने उनके फेफड़ों के साथ ही पूरी सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं।

जस्टिस सचिन दत्ता ने नाबालिग छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अधिकारी बच्चों की सेहत की रक्षा करने में नाकाम रहे हैं और उन्हें सालाना स्पोर्ट्स कैलेंडर बदलना चाहिए ताकि इन जहरीले महीनों में कोई आउटडोर इवेंट न हो।