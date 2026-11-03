दिवाली से पहले मिलावटखोरी के खिलाफ दिल्ली सरकार का बड़ा ऐक्शन, 6700 किलो खोया नष्ट
मुख्यमंत्री ने मौके पर अधिकारियों से कार्रवाई के हर पहलू की जानकारी ली और यह सुनिश्चित किया कि संदिग्ध खाद्य सामग्री किसी भी स्थिति में लोगों तक न पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी।
अमित झा, नई दिल्ली: दिवाली से पहले दिल्ली में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कड़े निर्देशों पर दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने मंगलवार को मोरी गेट स्थित खोया मंडी में बड़ी कार्रवाई करते हुए 6,700 किलो खराब खोया जब्त कर उसे उसे नष्ट किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद मौके पर पहुंचीं और पूरी कार्रवाई का निरीक्षण किया।
मुख्यमंत्री ने मौके पर अधिकारियों से कार्रवाई के हर पहलू की जानकारी ली और यह सुनिश्चित किया कि संदिग्ध खाद्य सामग्री किसी भी स्थिति में लोगों तक न पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी। त्योहारों के समय लोगों को सुरक्षित और अच्छी क्वालिटी की चीजें उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। मिलावटखोरी करने वाले चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों, उन्हें कानून के दायरे में लाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
44 में से 35 नमूने जांच में हुए फेल
खाद्य सुरक्षा विभाग की इस कार्रवाई का मकसद खराब और संदिग्ध खाद्य सामग्री को बाजार से से आम लोगों तक पहुंचने से रोकना है। मोरी गेट की खोया मंडी में खाद्य सुरक्षा विभाग का यह चौथा ऑपरेशन है। विभाग की टीम ने मोरी गेट की खोया मंडी में अभियान के दौरान 44 निगरानी सैंपल इकट्ठे किए। इनकी मौके पर ही ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ मोबाइल टेस्टिंग सुविधा के माध्यम से प्रारंभिक जांच की गई, जिसमें 35 नमूने जांच में फेल पाए गए। इसके अलावा दो अन्य सैंपल भी इकट्ठे किए गए, जिन्हें विस्तृत जांच के लिए लैब भेजा गया है। मौके पर की गई प्रारंभिक जांच में संदिग्ध सामग्री में दूध पाउडर, वनस्पति और बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थों से संबंधित जानकारी सामने आई है। इन सामग्रियों के संबंध में आगे की जांच के लिए नमूने प्रयोगशाला भेजे गए हैं।
मिलावट करने वालों पर जारी रहेगी कार्रवाई: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खाद्य सुरक्षा विभाग की पूरी टीम को इस कार्रवाई के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की सतर्कता, मेहनत और समय पर की गई कार्रवाई से मिलावट जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलती है। उन्होंने टीम को आगे भी इसी तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली की खुशियों में मिलावट करने वालों के लिए दिल्ली में कोई जगह नहीं है।
अब तक 10,660 किलो खोया किया गया है नष्ट
मुख्यमंत्री के निर्देशों पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों के मद्देनजर मिलावटखोरी के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया है। विभाग की ओर से अब तक की गई कार्रवाई के तहत 4 सितंबर को 2,830 किलो खोया, 8 सितंबर को 610 किलो खोया और 23 अक्टूबर को 520 किलो खोया नष्ट किया गया। इसके बाद 3 नवंबर को मोरी गेट स्थित खोया मंडी में कार्रवाई करते हुए 6,700 किलो अस्वच्छ और दुर्गंधयुक्त खोया नष्ट किया गया। इस तरह विभाग अब तक कुल 10,660 किलो खोया नष्ट करा चुका है।
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अदिति शर्मा
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