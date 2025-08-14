Delhi government stopped pharishte scheme, one killed due to lack of treatment- AAP दिल्ली सरकार ने बंद कर दी फरिश्ते योजना, इलाज न मिलने से एक की मौत- AAP, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली सरकार ने बंद कर दी फरिश्ते योजना, इलाज न मिलने से एक की मौत- AAP

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी देते हुए बताया- इस योजना ने हजारों दुर्घटनाग्रस्त लोगों की जान बचाई है। लेकिन, अब भाजपा सरकार ने इसे बंद कर दिया है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 14 Aug 2025 03:38 PM
दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में शुरू की गई फरिश्ते योजना को बंद कर दिया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी देते हुए बताया- इस योजना ने हजारों दुर्घटनाग्रस्त लोगों की जान बचाई है। लेकिन, अब भाजपा सरकार ने इसे बंद कर दिया है। आप नेता ने आरोप लगाते हुए कहा, बीते दिनों अमन झा नामक एक व्यक्ति की सड़क हादसे के बाद इलाज न मिलने के कारण मौत हो गई है।

योजना को बंद किया, एक की मौत

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार ने फरिश्ते योजना शुरू की थी, इससे हजारों दुर्घटनाग्रस्त लोगों की जान बचाई गई। लेकिन, अब बीजेपी सरकार ने यह योजना बंद कर दी है। सौरभ भारद्वाज ने दावा करते हुए कहा कि पिछले दिनों अमन झा नामक व्यक्ति सड़क हादसे का शिकार हुआ था। उन्हें 3 प्राइवेट अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन वहां उनका इलाज नहीं हुआ।

पहले भी इस स्कीम को रोका गया था

इसके बाद उन्हें सफ़दरजंग अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उनकी मृत्यु हो गई।सौरभ ने कहा कि ये बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली सरकार ने इस स्कीम को बंद कर दिया। इसके चलते इन अस्पतालों ने 26 साल के अमन झा को नहीं देखा और वो गुजर गया। सौरभ ने आरोप लगाते हुए कहा, हमारी सरकार के दौरान भी भाजपा के एलजी और उनके अफसरों ने फरिश्ते योजना को रोकना चाहा और फंड देना बंद किया। लेकिन, हम सुप्रीम कोर्ट गए और तब इन अफसरों ने फंड देना शुरू किया।

फरिश्ते योजना के बारे में जानिए

अब पढ़िए फरिश्ते योजना के बारे में। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने साल 2019 में 'फरिश्ते दिल्ली के' नाम से एक योजना शुरू की थी। इसका मकसद, सड़क हादसों में घायल लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाना और गोल्डन ऑवर में इलाज दिलाकर उनकी जान बचाना था।

इसके लिए सरकार ने मदद करने वाले व्यक्ति (फरिश्ते) को 2000 रुपये तक का इनाम और प्रशस्ति पत्र देती थी। वहीं पीड़ित का इलाज पूरी तरह मुफ्त होता था। इसमें सरकारी और निजी दोनों तरह के अस्पतालों को शामिल किया गया था।