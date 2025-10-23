मुख्यमंत्री के पास फाइल न भेजने पर एलजी नाराज, बोले CM की राय जरूरी
संक्षेप: दिल्ली सरकार के कुछ विभागों द्वारा संवेदनशील मामलों की फाइलें सीधे उपराज्यपाल को भेजने पर एलजी वीके सक्सेना ने नाराजगी जताई है, जिसके बाद आदेश जारी किए गए हैं कि ऐसे मामलों में अब मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की राय लेना अनिवार्य होगा।
दिल्ली सरकार के कई विभाग संवेदनशील मामलों की फाइल मुख्यमंत्री की सलाह के बिना सीधे उपराज्यपाल को भेज रहे हैं। इस पर एलजी वीके सक्सेना ने कड़ी नाराजगी जताई है। इसके बाद सभी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की राय लेने के बाद ही एलजी को फाइल भेजें।
दिल्ली सरकार के संयुक्त सचिव प्रदीप तायल की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि कुछ विभाग जीएनसीटीडी ऐक्ट, 1991 की उस धारा का पालन नहीं कर रहे। इसके तहत संवेदनशील मामलों में मुख्यमंत्री के माध्यम से उपराज्यपाल के पास फाइल भेजी जाती है। मुख्य सचिव के निर्देश पर सभी प्रशासनिक सचिवों से कहा गया है कि वह उपराज्यपाल के विचार के लिए किसी भी प्रस्ताव और मामले को भेजने से पूर्व नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
इन मामलों में राय जरूरी
ऐसे मामले जो दिल्ली की शांति और सौहार्द को प्रभावित करते हैं। ऐसे मामले जो विशेष समुदाय, एससी-एसटी, पिछड़े वर्गों या किसी अन्य वर्ग के व्यक्तियों के हितों को प्रभावित करते हैं। ऐसे मामले जो दिल्ली सरकार के केंद्र सरकार, किसी राज्य, सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाईकोर्ट से संबंधों को प्रभावित करते हैं। साथ ही दया याचिकाएं या अन्य जरूरी मामले।