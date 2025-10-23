Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi government sensitive files lg cm chief secretary order
मुख्यमंत्री के पास फाइल न भेजने पर एलजी नाराज, बोले CM की राय जरूरी

मुख्यमंत्री के पास फाइल न भेजने पर एलजी नाराज, बोले CM की राय जरूरी

संक्षेप: दिल्ली सरकार के कुछ विभागों द्वारा संवेदनशील मामलों की फाइलें सीधे उपराज्यपाल को भेजने पर एलजी वीके सक्सेना ने नाराजगी जताई है, जिसके बाद आदेश जारी किए गए हैं कि ऐसे मामलों में अब मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की राय लेना अनिवार्य होगा।

Thu, 23 Oct 2025 05:24 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली सरकार के कई विभाग संवेदनशील मामलों की फाइल मुख्यमंत्री की सलाह के बिना सीधे उपराज्यपाल को भेज रहे हैं। इस पर एलजी वीके सक्सेना ने कड़ी नाराजगी जताई है। इसके बाद सभी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की राय लेने के बाद ही एलजी को फाइल भेजें।

दिल्ली सरकार के संयुक्त सचिव प्रदीप तायल की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि कुछ विभाग जीएनसीटीडी ऐक्ट, 1991 की उस धारा का पालन नहीं कर रहे। इसके तहत संवेदनशील मामलों में मुख्यमंत्री के माध्यम से उपराज्यपाल के पास फाइल भेजी जाती है। मुख्य सचिव के निर्देश पर सभी प्रशासनिक सचिवों से कहा गया है कि वह उपराज्यपाल के विचार के लिए किसी भी प्रस्ताव और मामले को भेजने से पूर्व नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

इन मामलों में राय जरूरी

ऐसे मामले जो दिल्ली की शांति और सौहार्द को प्रभावित करते हैं। ऐसे मामले जो विशेष समुदाय, एससी-एसटी, पिछड़े वर्गों या किसी अन्य वर्ग के व्यक्तियों के हितों को प्रभावित करते हैं। ऐसे मामले जो दिल्ली सरकार के केंद्र सरकार, किसी राज्य, सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली हाईकोर्ट से संबंधों को प्रभावित करते हैं। साथ ही दया याचिकाएं या अन्य जरूरी मामले।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।