दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए वेब ऐप लॉन्च, हाजिरी से होमवर्क तक क्या-क्या लाभ

Sat, 8 Nov 2025 07:23 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र, अभिभावक और शिक्षक अब एक ही प्लैटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। दिल्ली सरकार ने शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है।

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शुक्रवार को कहा कि यह सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि देश की शिक्षा-प्रणाली में एक नया अध्याय है। इस ऐप के माध्यम से टाइम टेबल, होमवर्क, हाजिरी और परीक्षा परिणाम जैसी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां अब घर बैठे उपलब्ध होंगी। तकनीक का यह उपयोग अभिभावकों को भी अपने बच्चों की शैक्षणिक प्रगति से निरंतर जुड़े रहने का अवसर देगा। साथ ही, स्कूल और अभिभावक के बीच संवाद को और मजबूत करने में मददगार साबित होगा। शिक्षा मंत्री सूद ने कहा कि यह डिजिटल प्लैटफॉर्म विद्यार्थियों में उद्यमिता और नवाचार की भावना को बढ़ावा देगा।

स्कूल चलें हम अभियान की शुरुआत : दिल्ली नगर निगम ने इस अवसर पर वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं, ‘स्कूल चले हम’ अभियान की भी शुरुआत की गई। कार्यक्रम में महापौर राजा इकबाल सिंह, स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा, उप-महापौर जय भगवान यादव व शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष अमित खड़खड़ी उपस्थित रहे।

दिल्ली सरकार आधुनिक एनसीसी अकादमी बनाएगी

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद शुक्रवार को एनसीसी निदेशालय की ओर से ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार आधुनिक एनसीसी अकादमी बनाएगी। आशीष सूद ने एनसीसी के अधिकारियों और कैडेट्स को संबोधित करते हुए युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि 150 साल बाद आज जब भारत अमृतकाल में है तो वंदे मातरम् सिर्फ इतिहास नहीं यह हमारे भविष्य का मंत्र है।

