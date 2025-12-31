Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi government school student mental health law digital age ai stress protection
बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए दिल्ली सरकार लाएगी नया कानून, डिजिटल दबाव से मिलेगी सुरक्षा

बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए दिल्ली सरकार लाएगी नया कानून, डिजिटल दबाव से मिलेगी सुरक्षा

संक्षेप:

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए नया कानून लाने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य एआई और डिजिटल युग के बढ़ते दबाव को कम करना और स्कूलों में छात्र-केंद्रित सुरक्षा ढांचा तैयार करना है।

Dec 31, 2025 11:16 am ISTAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
share Share
Follow Us on

दिल्ली सरकार स्कूली छात्रों की मानसिक सेहत पर केंद्रित एक नया कानून लाने की योजना बना रही है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल से बच्चों पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए यह कदम जरूरी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

डिजिटल युग में नई चुनौतियां

मंत्री सूद ने बताया कि शिक्षा में डिजिटलाइजेशन और एआई के कारण छात्रों की मानसिक समस्याएं अलग तरह की हो गई हैं। इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा, 'मानसिक और भावनात्मक स्थिरता के बिना कोई सीख नहीं सकता। इसलिए हमें एक व्यापक कानूनी ढांचे की जरूरत है।' अभी यह बिल ड्राफ्टिंग के शुरुआती चरण में है और जल्द काम शुरू होगा। यह कानून दिल्ली के सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों पर लागू होगा। हालांकि, दोनों में प्रावधानों का अंतर कैसे होगा, यह अभी तय नहीं हुआ है।

हालिया सुसाइड केस ने बढ़ाई चिंता

हाल ही में सेंट कोलंबा स्कूल के 15 साल के छात्र की आत्महत्या ने सबको झकझोर दिया। मंत्री ने कहा कि बच्चों में मानसिक तनाव को गंभीरता से समझने और रोकने के लिए सख्त कानून चाहिए। केंद्र का मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 मौजूद है, लेकिन दिल्ली के छात्रों के लिए छात्र-केंद्रित अलग ढांचा जरूरी है।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद के इन 100 पार्कों की नए साल में बदलेगी तस्वीर, खर्च होंगे 1.94 करोड़

कानून में क्या होगा शामिल

इसमें सीबीएसई के सुझाव जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी का गठन शामिल हो सकता है। छात्रों की मानसिक समस्याओं की प्रकृति और शिक्षा क्षेत्र के सभी पक्षकारों की जिम्मेदारियां स्पष्ट की जाएंगी।

ये भी पढ़ें:2026 में दिल्ली में खुलेंगे नए अस्पताल, फ्री MRI और CT स्कैन की मिलेगी सौगात

डिजिटल खतरों से मुकाबला

मंत्री ने स्कूलों को मिलने वाले फर्जी बॉम्ब थ्रेट्स का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिक्रिया की बजाय तैयारी पर जोर देती है। ऐसे डिजिटल खतरों के लिए स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स और सेफ्टी मैनुअल बनाए जाएंगे, ताकि स्कूलों में अफरा-तफरी न मचे। इस महीने शुरू हुई 'डिजास्टर रेडी स्कूल' मुहिम में भी डिजिटल थ्रेट्स को ट्रेनिंग का हिस्सा बनाने का सुझाव दिया गया था।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।