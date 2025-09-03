दिल्ली सरकार ने शीर्ष नौकरशाहों को दी गुड न्यूज, आधिकारिक कार्यों के लिए वित्तीय शक्तियों को बढ़ाया

नए परिवर्तन के बाद नौकरशाह नए सरकारी वाहन नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन वाहनों के खराब होने पर प्रशासनिक सचिवों को उन्हें बदलने के लिए वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। उन्हें यह काम स्टाफ कार नियमों द्वारा निर्धारित डीलर मूल्य के अनुसार ही करना होगा।

दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए शीर्ष नौकरशाहों की वित्तीय शक्तियों में बढ़ोतरी कर दी है। जिसके बाद उन्हें कार्यालय उपकरणों, सरकारी कार्यक्रमों में परोसे जाने वाले जलपान और भोजन, वाहन किराए पर लेने और अन्य आधिकारिक उद्देश्यों के लिए बड़ी राशि स्वीकृत करने का अधिकार मिल गया है। इस दौरान विभिन्न विभागों के अध्यक्षों (HoD) और प्रशासनिक सचिवों को सौंपी गई वित्तीय शक्तियों को बढ़ाया गया है। कई मदों के मामले में इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपए सालाना तक किया गया है।

नए बदलाव के बाद प्रशासनिक सचिव आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बैठकों, सम्मेलनों और सेमिनारों में परोसे जाने वाले जलपान और भोजन पर होने वाले खर्च के लिए पूरी वित्तीय शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। विभागाध्यक्षों के मामले में यह राशि 50 लाख रुपए प्रति वर्ष तक सीमित होगी। जबकि इससे पहले साल 2019 के संशोधन के अनुसार, विभागाध्यक्षों और सचिवों की मौजूदा शक्तियां 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए प्रति वर्ष थीं।

संशोधित वित्तीय शक्तियों के तहत विभागाध्यक्षों और प्रशासनिक सचिवों को सीधे IT (कम्प्यूटर) से संबंधित वस्तुओं की खरीद, कार्यालय भवनों की मरम्मत, रखरखाव और किराया, उपकरण खरीदने, मानव संसाधन नियुक्त करने, सलाहकार नियुक्त करने और यहां तक कि खराब हो चुके सरकारी वाहनों को बदलने का भी अधिकार दिया गया है। इसके अलावा अलग-अलग स्तर के अधिकारियों को आकस्मिक व्यय, वाहन किराये पर लेने, कानूनी शुल्क के भुगतान, कार्यालयों में फर्नीचर और फिक्सचर की खरीद, मरम्मत और उन्हें किराए पर लेने के लिए भी पूर्ण वित्तीय शक्तियां दी गई हैं।

नए परिवर्तन के बाद प्रशासनिक सचिवों के पास अब आकस्मिक व्यय के संबंध में पूर्ण वित्तीय शक्तियां होंगी, जबकि विभागाध्यक्षों के पास 15 लाख रुपए और 5 लाख रुपए (गैर-आवर्ती व्यय) की सीमा होगी। किसी भी प्रकार के वाहन किराए पर लेने के लिए, प्रशासनिक सचिवों के पास पूर्ण शक्तियां होंगी, जबकि विभागाध्यक्षों को प्रति माह 5 लाख रुपए स्वीकृत करने के साथ-साथ प्रति व्यक्ति प्रति माह 4,000 रुपए परिवहन शुल्क के रूप में रीइम्बर्स करने का अधिकार होगा। इससे पहले तक विभागों द्वारा वाहन किराए पर लेने के लिए वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक थी।

इसके अलावा प्रशासनिक सचिवों को सरकारी भवनों की छोटी-मोटी मरम्मत और दैनिक रखरखाव के लिए 20 लाख रुपए और विभागाध्यक्षों को 10 लाख रुपए प्रति वर्ष स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही प्रशासनिक सचिव अब सलाहकार, परामर्श सेवाएं और पेशेवर भी नियुक्त कर सकेंगे।

स्टेशनरी स्टोर की खरीद के लिए प्रशासनिक सचिवों के पास पूर्ण वित्तीय शक्तियां होंगी, जबकि विभागाध्यक्षों के पास प्रति वर्ष 50 लाख रुपए की सीमा होगी। प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों दोनों के पास सभी कार्यालय उपकरणों और अन्य सेवाओं, जिनमें आईटी से संबंधित वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं, की खरीद में पूर्ण वित्तीय शक्तियां होंगी। इससे पहले प्रशासनिक सचिवों को पहले कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर और फर्नीचर की खरीद के लिए क्रमशः 25 लाख रुपए और 10 लाख रुपए दिए जाते थे। प्रशासनिक सचिव के पास सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग के निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा कि उपकरण और सेवाएं इस श्रेणी में आती हैं या नहीं।

उधर मेमोरेंडम में कहा गया है कि हालांकि नौकरशाह नए सरकारी वाहन नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन वाहनों के खराब होने पर प्रशासनिक सचिवों को उन्हें बदलने के लिए वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। उन्हें यह काम स्टाफ कार नियमों द्वारा निर्धारित डीलर मूल्य के अनुसार ही करना होगा।

कानूनी शुल्क के भुगतान के लिए भी नौकरशाहों की वित्तीय शक्तियां बढ़ाई गई हैं। प्रशासनिक सचिवों के पास इन मामलों में विधि विभाग के नियमों और दरों के तहत भुगतान के लिए पूर्ण शक्तियां होंगी। साथ ही उन्हें कार्यालयों में फर्नीचर और फिक्स्चर की खरीद, मरम्मत, किराए और निपटान के लिए भी पूर्ण वित्तीय शक्तियां दी गई हैं, जबकि विभागाध्यक्षों के मामले में प्रति वर्ष 10 लाख रुपए की सीमा रखी गई है।