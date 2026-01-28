दिल्ली में अब रोबोट करेंगे गाड़ियों के धुएं की जांच, 'PUC 2.0' में खत्म होगा फर्जीवाड़ा

संक्षेप: दिल्ली सरकार ने प्रदूषण जांच प्रणाली को पूरी तरह बदलने के लिए 'PUC 2.0' मॉडल तैयार किया है, जिसमें सड़क किनारे के बूथों की जगह सेंसर और रोबोटिक्स आधारित सेंट्रलाइज्ड सेंटर होंगे।

दिल्ली सरकार प्रदूषण जांच (PUC) की पूरी व्यवस्था को बदलने की तैयारी कर रही है। अब सड़क किनारे बने छोटे बूथों की जगह बड़े और सेंट्रलाइज्ड सेंटर ले सकते हैं। सरकार 'PUC 2.0' मॉडल पर काम कर रही है, जहां इंसानों की जगह टेक्नोलॉजी फैसले लेगी।

सेंसर और रोबोटिक्स से होगी निगरानी नए प्लान के मुताबिक, सरकार का मकसद प्रदूषण जांच में इंसानी दखल को कम से कम करना है। इसके लिए रोबोटिक्स और सेंसर आधारित तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जो रियल टाइम में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की जांच करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि कमर्शियल वाहनों के लिए ऐसी व्यवस्था पहले से है, अब इसे नॉन-कमर्शियल यानी निजी गाड़ियों के लिए भी लागू करने का विचार है।

CAG की रिपोर्ट ने खोली थी पोल इस बदलाव की बड़ी वजह पिछले साल आई CAG की रिपोर्ट है, जिसने मौजूदा सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी थीं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि लाखों डीजल गाड़ियों की जांच में उत्सर्जन की वैल्यू ही दर्ज नहीं थी। हद तो तब हो गई जब 76,000 से ज्यादा मामलों में 1 मिनट के अंदर सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए, जो कि तकनीकी रूप से नामुमकिन है। इतना ही नहीं, 4,000 से ज्यादा गाड़ियां फेल होने के बावजूद पास कर दी गई थीं।