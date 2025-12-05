प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली की बड़ी कंपनियां भी हुई शामिल, सरकार का क्या प्लान

संक्षेप: दिल्ली में फ्लाईओवर एवं सड़कों की देखरेख का काम पीडब्ल्यूडी ने निजी कंपनियों को सौंपा है। यह कंपनियां न केवल उस जगह की देखरेख करेंगी बल्कि वहां की सुंदरता बढ़ाने का भी काम करेगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि दिल्ली में सड़कों को स्वच्छ एवं उसके आसपास को सुंदर बनाने के लिए दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। दिल्ली सरकार शहर में सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए कई सड़कों व फ्लाईओवरों को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), वेदांता, जीएमआर आदि प्रमुख कंपनियों को सौंप रही है। इसी क्रम में दिल्ली सरकार और जीएमआर के बीच शुक्रवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत जीएमआर कंपनी आजाद पुर मंडी से इंद्रलोक तक सड़क के रखरखाव, सफाई और पौधरोपण का काम तीन साल तक संभालेगी। पौधारोपण, सफाई और अन्य कार्यों पर खर्च जीएमआर द्वारा स्वयं किया जाएगा। उनके द्वारा एक सौर पंप भी लगाया जाएगा।

रेखा गुप्ता ने बताया कि चिराग दिल्ली फ्लाईओवर, पंचशील क्लब फ्लाईओवर, आईआईटी फ्लाईओवर, पंजाबी बाग और अरविंदो मार्ग के लिए आईओसीएल और मुकरबा चौक से मधुबन चौक तक कार्य एक अन्य कंपनी को आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपनी लड़ाई में दिल्ली की बड़ी कंपनियों के साथ साझेदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत आईजीएल (इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड) मुनिरका फ्लाईओवर का काम संभालेगा, वेदांता को पंजाबी बाग फ्लाईओवर (राम मंदिर की तरफ), आउटर रिंग रोड (शालीमार बाग की तरफ) और राव तुला राम रोड फ्लाईओवर का काम सौंपा गया है। रेखा गुप्ता ने कहा कि नेताजी सुभाष पैलेस फ्लाईओवर के रखरखाव की जिम्मेदारी गोदरेज कंपनी संभालेगी।