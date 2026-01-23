Hindustan Hindi News
दिल्ली को नहीं मिला अपना LOGO, 1800 डिजाइन हुए फेल, अब ठंडे बस्ते में योजना

संक्षेप:

दिल्ली सरकार ने 1,800 से अधिक डिजाइनों में से किसी को भी पसंद न आने के कारण आधिकारिक लोगो अपनाने की योजना फिलहाल टाल दी है, जिसके चलते अभी सरकारी कामकाज में अशोक स्तंभ का ही इस्तेमाल जारी रहेगा।

Jan 23, 2026 09:15 am IST
देश की राजधानी दिल्ली को अपनी 'नई पहचान' यानी आधिकारिक लोगो (Logo) के लिए अभी और इंतजार करना होगा। दिल्ली सरकार ने अपने आधिकारिक लोगो को अपनाने की योजना को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हैरानी की बात यह है कि देश भर से करीब 1,800 से ज्यादा डिजाइन मंगाए गए थे, लेकिन चयन समिति को इनमें से एक भी डिजाइन पसंद नहीं आया।

क्यों रिजेक्ट हुए 1800 डिजाइन?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता वाली एक विशेष समिति ने इन डिजाइनों को परखा था। Mygov.in पोर्टल के जरिए आए इन 1,800 आवेदनों में दिल्ली के खान-पान से लेकर ऐतिहासिक स्मारकों तक के प्रतीक शामिल थे। सरकार ऐसा लोगो चाहती थी जो दिल्ली की मिली-जुली संस्कृति, लोकतांत्रिक भावना और एक ग्लोबल मेट्रोपोलिस के रूप में हो रहे बदलाव को दर्शा सके।

सूत्रों के मुताबिक, डिजाइन विशेषज्ञों और मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श हुआ, लेकिन कोई भी डिजाइन सरकार के पैमाने पर खरा नहीं उतरा। सरकार को तलाश थी एक ऐसे प्रतीक की जो 'परंपरा और आधुनिकता'का संगम हो, लेकिन किसी भी शॉर्टलिस्ट किए गए डिजाइन पर सहमति नहीं बन सकी।

1 नवंबर को होना था लॉन्च

योजना के मुताबिक, पिछले साल 1 नवंबर को दिल्ली के स्थापना दिवस के मौके पर नया लोगो और टैगलाइन लॉन्च किया जाना था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे दिल्ली के लिए एक 'ऐतिहासिक क्षण' बताया था और कहा था कि दशकों से भारत का चेहरा होने के बावजूद दिल्ली की अपनी कोई औपचारिक पहचान नहीं थी। इस लोगो का इस्तेमाल सरकारी स्टेशनरी, इमारतों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थायी प्रतीक के रूप में किया जाना था।

फिलहाल 'अशोक स्तंभ' से ही चलेगा काम

चूंकि कोई भी डिजाइन फाइनल नहीं हो पाया है, इसलिए सरकार ने फिलहाल 'वेट एंड वॉच' की रणनीति अपनाई है। एक अधिकारी ने बताया कि अभी कोई जल्दबाजी नहीं है और काम पहले की तरह अशोक स्तंभ के इस्तेमाल के साथ ही चलता रहेगा। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि इस बात की भी संभावना है कि सरकार शायद अब कोई लोगो फाइनल न करे।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
