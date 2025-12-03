Hindustan Hindi News
आईटीओ पर बनेगा दिल्ली सरकार का नया सचिवालय, 18 एकड़ ज़मीन पर ट्विन टावर

आईटीओ पर बनेगा दिल्ली सरकार का नया सचिवालय, 18 एकड़ ज़मीन पर ट्विन टावर

संक्षेप:

दिल्ली सरकार आईटीओ पर 18 एकड़ भूमि पर अपना नया सचिवालय ट्विन टावर के रूप में बनाने जा रही है, जिसके लिए आयकर विभाग की इमारत को भी अधिग्रहित किया जाएगा और विभाग को इसके बदले सरकार नया दफ्तर तैयार करके देगी।

Wed, 3 Dec 2025 05:26 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली सरकार का नया सचिवालय आईटीओ पर ही ट्विन टावर में बनेगा। इसके लिए 18 एकड़ जमीन चिह्नित हो गई है। इसमें से 6.5 एकड़ आईटीओ चौक पर सड़क के एक तरफ है, जबकि बाकी जमीन सड़क के दूसरी तरफ है। इसमें आयकर विभाग की साढ़े चार एकड़ जमीन शामिल है।

जानकारी के अनुसार, सचिवालय के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा की देखरेख में अधिकारियों द्वारा अध्ययन किया गया था। इसमें आईपी बस डिपो एवं आईटीओ को सबसे उपयुक्त पाया गया था।

आईटीओ पर सचिवालय बनाने के लिए सरकार की दो इमारतों के बीच आयकर विभाग की इमारत आ रही थी। ट्विन टावर बनने के लिए आयकर विभाग की इमारत दिल्ली सरकार को चाहिए, ताकि नए सचिवालय में जगह की कमी न हो। बैठक के बाद आयकर विभाग ने कुछ शर्तों के साथ जमीन देने पर सहमति जताई है।

आयकर विभाग द्वारा दिल्ली सरकार को जमीन दी जाएगी और इसके बदले में सरकार उन्हें दफ्तर तैयार करके देगी। दिल्ली सरकार को अपने सचिवालय के लिए लगभग 12 लाख फीट जगह चाहिए होगी, जबकि आयकर विभाग को 10 लाख फीट जगह चाहिए। यहां कुल तीस लाख फीट से ज्यादा जगह ट्विन टावर में उपलब्ध होगी। सरकार बची हुई जगह को कुछ सरकारी या पीएसयू कंपनी को बेच सकती है।

इस तरह तैयार होगा टावर

पीडब्ल्यूडी की इमारत एक तरफ है। ठीक सामने दूसरी तरफ आयकर की इमारत है। उसके ठीक पीछे विकास भवन है। दोनों तरफ टावर बनाए जाएंगे और उन्हें स्काईवॉक से जोड़ दिया जाएगा।

