काम की बात: मालिकाना हक पाना आसान होगा, दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के लिए नया प्रस्ताव
दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के घरों को मालिकाना हक देने के लिए सरकार नया प्रस्ताव लेकर आई है। इसके तहत सरकार नक्शे की अनिवार्यता खत्म करने जा रही है। अब सरकार खुद जीआईएस सर्वे कर मकानों को चिन्हित करने पर विचार कर रही है, ताकि आवेदकों को नक्शा बनवाने की जरूरत न पड़े।
दिल्ली में पीएम उदय योजना के तहत अनधिकृत कॉलोनियों के घरों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए सरकार विशेष शिविर लगाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए टेंडर के माध्यम से किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (पीएसयू) को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। शिविरों में फॉर्म भरने, जीआईएस सर्वे के तहत नक्शा तैयार करने, डीड राइटर, नोटरी और दस्तावेज अपलोड करने वाले कर्मचारी मौजूद रहेंगे।
सरकार का प्रयास है कि आवेदकों को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और प्रक्रिया पूरी होने पर केवल अधिकारी के हस्ताक्षर से मालिकाना हक के दस्तावेज जारी हो सकें। पीएम उदय योजना की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी। डीडीए के प्रयासों के बावजूद योजना अपेक्षित सफल नहीं रही। अप्रैल में इसकी प्रक्रिया डीडीए से लेकर दिल्ली सरकार को सौंप दी गई।
मंत्रालय से मांगी जाएगी अनुमति
दिल्ली सरकार केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय से योजना में संशोधन की अनुमति मांगेगी। इसमें सरकार की ओर से जीआईएस सर्वे कराने और फिलहाल किसी को भी जीआईएस सर्वे करने की छूट देने का प्रस्ताव शामिल है। साथ ही इन कॉलोनियों में सेल डीड पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग भी की जाएगी, ताकि लोग योजना के तहत मालिकाना हक हासिल कर सकें।
नक्शे की अनिवार्यता खत्म करने पर विचार
फिलहाल प्रत्येक मकान का नक्शा अपलोड करना जरूरी है। इसके लिए ड्राइंग तैयार कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि मकान 1 जून 2014 से पहले का है और सरकार की तय सीमा के भीतर बना है। इसके बाद सरकारी कर्मचारी सत्यापन करते हैं। अब सरकार खुद जीआईएस सर्वे कर मकानों को चिन्हित करने पर विचार कर रही है, ताकि आवेदकों को नक्शा बनवाने की जरूरत न पड़े।
मौजूदा रजिस्ट्रेशन का तरीका
● स्वगम पोर्टल पर आवेदक को अपनी संपत्ति का पंजीकरण कराना होगा।
● सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी से अपने घर का नक्शा बनाकर उसकी ड्राइंग अपलोड करनी होगी।
● इसे सरकार वेबसाइट पर डालेगी, ताकि अगर किसी को आपत्ति हो तो वह सामने आए।
● संपत्ति का निरीक्षण करने के लिए दिल्ली सरकार के कर्मचारी जाएंगे।
● दस्तावेजों में कमी पाए जाने पर संबंधित दस्तावेज पोर्टल पर मांगे जाएंगे।
● दस्तावेज से संतुष्ट होने पर एडीएम मालिकाना हक के दस्तेवाज जारी करेंगे।
नया प्रस्ताव
● शिविर में सरकार द्वारा प्रशिक्षित कर्मचारी फॉर्म भरने, नक्शा अपलोड करने, नोटरी करने आदि काम करेंगे ताकि फॉर्म में कोई त्रुटि न रहे।
● इसे सरकार वेबसाइट पर डालेगी, ताकि अगर किसी को आपत्ति हो तो वह सामने आए।
● प्रक्रिया पूरी होते ही मालिकाना हक के दस्तावेज जारी कर दिए जाएंगे।
गलत फॉर्म भरने से अटक रहे आवेदन
समीक्षा में सामने आया कि आवेदन से लेकर मालिकाना हक मिलने तक की प्रक्रिया जटिल है। कई आवेदकों के फॉर्म गलत भरे जाने से अस्वीकार हो जाते हैं। लोगों को दस्तावेज तैयार कराने और सत्यापन के लिए अलग-अलग जगह जाना पड़ता है। इसे देखते हुए सरकार शिविरों के माध्यम से फॉर्म भरने से लेकर दस्तावेज तैयार कराने तक की सुविधा एक ही जगह उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है।
योजना के तहत 1511 अनधिकृत कॉलोनियों के करीब आठ लाख परिवारों को मालिकाना हक मिलना है। 24 अप्रैल को स्वगम पोर्टल शुरू किया गया था। आवेदन की अंतिम तिथि पहले 31 अक्तूबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 जनवरी 2027 कर दिया गया है। इसके बावजूद अब तक केवल 32 हजार आवेदन आए हैं। 3300 लोगों को ही मालिकाना हक मिला है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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