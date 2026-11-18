'शीशमहल' में लग सकता है 20 रुपये का टिकट, किन्हें मिल सकती है मुफ्त एंट्री; अंदर की तस्वीरें
दिल्ली की भाजपा सरकार ने बतौर सीएम अरविंद केजरीवाल को मिले सरकारी बंगले को जनता के लिए खोलने का फैसला किया है। भाजपा इसे शीशमहल कहते हुए केजरीवाल पर विसालिता के आरोप लगाती रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के चर्चित आधिकारिक आवास को दिल्ली सरकार अगले सप्ताह से आम जनता के लिए खोलने जा रही है, जिसे भाजपा 'शीशमहल' कहती है। कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने मंगलवार को यह घोषणा की। मंत्री ने बताया कि आम लोगों के भ्रमण के लिए टिकट बुकिंग और रजिस्ट्रेशन होगा। जल्द ही इसे लेकर पूरी जानकारी साझा की जाएगी। उधर, सूत्रों का कहना है कि इस आवास में घूमने के लिए लगभग 20 रुपये का टिकट रखा जा सकता है। बुजुर्गों और कॉलेज छात्रों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।
मंत्री ने कहा कि जनता के लिए परिसर खोलने से पहले 2-3 दिनों में मीडिया प्रतिनिधियों के लिए विशेष भ्रमण आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्तावित भ्रमण के जरिए आम जनता को पूरे परिसर को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। लोग वहां बने कमरों, सुविधाओं और आंतरिक साज-सज्जा को स्वयं देख सकेंगे और उसके आधार पर अपनी राय बना सकेंगे। सूत्रों का कहना है कि कुछ महीने बाद इसे गेस्ट हाउस में तब्दील करने पर विचार किया जा रहा है।
प्रवेश वर्मा ने बंगले को लेकर क्या-क्या आरोप लगाए
पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इस आवास के निर्माण के लिए कई बंगलों, सर्वेंट क्वार्टर और गैराज को ध्वस्त किया गया था। यहां कमरों में स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम लगाए गए हैं। इनको रिमोट के जरिए गुलाबी, नीला और भूरा सहित कई रंगों में बदला जा सकता है। उन्होंने करोड़ों रुपये के कथित पर्दों और परिसर में इस्तेमाल किए गए वियतनामी मार्बल को लेकर भी सवाल उठाए। मंत्री ने इस संपत्ति को कथित भ्रष्टाचार और फिजूलखर्ची का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि नागरिकों को स्वयं देखना चाहिए, ताकि वे केवल तस्वीरों या राजनीतिक दावों के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक स्थिति देखकर अपनी राय बना सकें।
AAP ने कहा- ध्यान भटकाने की कोशिश
आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने प्रवेश वर्मा के ऐलान को ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा, 'प्रवेश वर्मा अचानक 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगले के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उन्हें भारी फजीहत का सामना करना पड़ा है। उन्होंने यह दावा किया था कि यमुना नदी 60 प्रतिशत तक साफ हो गई है। इस दावे को प्रचारित करने के लिए उन्होंने रीलें बनवाईं और सरकार द्वारा इन्फ्लुएंसर्स को पैसे भी दिए गए, लेकिन इसके तुरंत बाद ही नदी में मछलियां मर गईं। इस घटना के बाद प्रवेश वर्मा ने यह आरोप लगाया कि सौरभ भारद्वाज ने बाजार से मरी हुई मछलियां खरीदकर नदी में डलवाई हैं। इसके जवाब में मैंने पानी और उन मरी हुई मछलियों की वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की। पिछले पांच दिनों से प्रवेश वर्मा इस पूरे मामले पर खामोश थे, जबकि यमुना में जहरीला झाग साफ दिखाई दे रहा था। दरअसल, प्रवेश वर्मा अब अन्य मुद्दों को उठाकर इस गंभीर विषय से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बात करने के लिए कोई ठोस काम नहीं है। उन्हें इधर-उधर की बातों के बजाय अपने खुद के विभाग और प्रदूषण जैसे अहम मुद्दों पर बात करनी चाहिए और यह बताना चाहिए कि उन्होंने इस दिशा में क्या काम किया है।'
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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