दिल्ली में GPA से संपत्ति की खरीद-बिक्री पर लगेगी रोक, सरकार-जनता दोनों के ही फायदे

What is GPA : दिल्ली में संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। जल्द ही राजधानी में जीपीए के जरिये संपत्ति की खरीद-फरोख्त रोक लग सकती है। सरकार इस प्लान पर अमल के लिए कानूनी विशेषज्ञों से राय लेकर प्रस्ताव तैयार करने जा रही है।

दिल्ली में जनरल पावर ऑफ अटार्नी (जीपीए) के माध्यम से मकानों की खरीद-बिक्री पर सरकार पाबंदी लगा सकती है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और कानूनी विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। जीपीए के माध्यम से केवल संपत्ति का अपने परिवार में ही किसी को मालिकाना हक दिया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि उनके इस प्रस्ताव से जीपीए के माध्यम से संपत्ति को लेकर होने वाले फर्जीवाड़ों में कमी आएगी। साथ ही नियमों से संपत्ति की खरीद-बिक्री होने से दिल्ली सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा।

दिल्ली में अधिकांश कच्ची कॉलोनियों में संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं होती है। वहां अधिकांश लोग जीपीए पर ही अपनी प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। इस तरह की व्यवस्था में संपत्ति की बिक्री से दिल्ली सरकार को कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता। वहीं कई बार मालिक अपनी एक संपत्ति को कई लोगों को जीपीए के माध्यम से बेच देता है, जिससे लोग ठगी का शिकार होते हैं।

ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली सरकार पहले ही पीएम उदय योजना लेकर आई है जिसके तहत लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिया जा रहा है। इस योजना में फिलहाल लोग दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। अभी तक इसके तहत सरकार को दो हजार से भी कम आवेदन मिले हैं।

प्रॉपर्टी विवादों को खत्म करने का उद्देश्य दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इस प्रस्ताव में दिल्ली की किसी भी संपत्ति को जीपीए के माध्यम से नहीं बेचा जा सकेगा। उसे बेचने के लिए खरीदार को रजिस्ट्री करानी होगी। वहीं, मकान बेचने वाले को अपनी संपत्ति का मालिकाना हक पाना होगा, जिसके लिए वह पीएम उदय योजना के माध्यम से आवेदन कर सकता है। वहीं, लाल डोरा वाले क्षेत्रों के लिए भी दिल्ली सरकार स्वामित्तव योजना के तहत नागरिकों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दे रही है। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य दिल्ली में प्रॉपर्टी से संबंधित विवादों को खत्म करना है। दिल्ली में किसी भी संपत्ति को जीपीए के माध्यम से खरीदने को कानूनी मान्यता नहीं दी जाती है।

अहम बातें ● 02 हजार से ज्यादा अनाधिकृत कॉलोनियों एवं जेजे कॉलोनियों में जीपीए पर होती है खरीद-बिक्री

● 08 से 10 हजार रुपये में दस्तावेज बनाने वाले तैयार करवा देते हैं जीपीए

● प्रत्येक माह हजारों जीपीए दिल्ली में होती हैं, लेकिन इनका कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं होता

● 22 सब रजिस्ट्रार कार्यालय दिल्ली में चल रहे हैं जहां संपत्ति की रजिस्ट्री होती है

कानूनी विशेषज्ञों की राय होगी बेहद महत्वपूर्ण वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस मामले में कानूनी राय बेहद महत्वपूर्ण होगी। सरकार यह जानने का प्रयास कर रही है कि किस प्रावधान के तहत इसमें पाबंदी लगाई जा सकती है। इसके लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन करना होगा ताकि भविष्य में इसे लेकर कोई विवाद उत्पन्न न हो। विशेषज्ञों की राय आते ही इस प्रस्ताव को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सरकार आगे बढ़ेगी।

सरकार को होता है राजस्व का नुकसान एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जीपीए से होने वाली खरीद-बिक्री से दिल्ली सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। मौजूदा व्यवस्था में सब रजिस्ट्रार के पास होने वाली रजिस्ट्री में महिला के नाम पर पांच फीसदी जबकि पुरुष के नाम संपत्ति लेने के लिए सात फीसदी का टैक्स देना होता है। लेकिन, जीपीए में आमतौर पर लोग 100 रुपये के स्टॉम्प पेपर पर खरीद-बिक्री कर लेते हैं जिससे सरकार को कोई आमदनी नहीं होती है।