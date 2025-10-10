Delhi government launches innovation challenge on pollution, with prizes ranging from Rs 5 lakh to Rs 50 lakh पलूशन पर दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया इनोवेशन चैलेंज, 5 लाख से 50 लाख तक का इनाम, Ncr Hindi News - Hindustan
पलूशन पर दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया इनोवेशन चैलेंज, 5 लाख से 50 लाख तक का इनाम

इस चैलेंज के लिए लोगों को 31 अक्तूबर तक अपने प्रपोजल भेजने होंगे। इसके बाद 3 चरणों में मूल्यांकन किया जाएगा। तय मानकों के तहत पलूशन को रोकने में सक्षम प्रोजेक्ट को 5 लाख से लेकर 50 लाख तक का इनाम दिया जाएगा।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 10 Oct 2025 03:37 PM
दिल्ली की रेखा सरकार द्वारा प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है। इसे पर्यावरण विभाग के अंतर्गत दिल्ली पलूशन कंट्रोल कमेटी द्वारा लॉन्च किया गया है। इस चैलेंज के लिए लोगों को 31 अक्तूबर तक अपने प्रपोजल भेजने होंगे। इसके बाद 3 चरणों में मूल्यांकन किया जाएगा। तय मानकों के तहत पलूशन को रोकने में सक्षम प्रोजेक्ट को 5 लाख से लेकर 50 लाख तक का इनाम दिया जाएगा।

3 चरण में मूल्यांकन, कब-कितने पैसे मिलेंगे?

इस इनोवेशन चैलेंज में मूल्यांकन के लिए 3 चरण वाली प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। पहले चरण को दिल्ली पलूशन कंट्रोल कमेटी (DPCC) द्वारा पूरा किया जाएगा। इसमें जांच और प्री क्वालिफिकेशन का मूल्यांकन किया जाएगा।

दूसरे चरण को इंडिपेंडेंट टेक्निकल इवोल्यूशन कमेटी द्वारा पूरा किया जाएगा। इसमें भेजे गए मॉडल की कठोर टेस्टिंग होगी। उनके फील्ड परीक्षण होंगे। इसके साथ ही उसकी वैलिडिटी को भी जांचा जाएगा। इस स्टेज में चुने गए सभी प्रपोजल को 5 लाख रुपये की नकद राशि दी जाएगी।

तीसरे चरण में सबसे ज्यादा और गहन जांच की जाएगी। NPL या उसके बराबर की लैब द्वारा टेस्ट किए जाएंगे। GNCTD द्वारा फाइनल सिफारिश की जाएगी। इस चरण में पास हुए फाइनल प्रोजेक्ट को 50 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कहा

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा- हमने पीएम 2.5, पीएम 10 के पलूशन को कम करने के लिए इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया गया है। इस स्टार्टअप के अंदर एक व्यक्ति भी भाग ले सकता है। इसके अलावा इसमें बड़ी कंपनी, तकनीक बनाने वाले, छोटे-बड़े संस्थान कोई भी हो इस चैलेंज में भाग ले सकते हैं।

हमारा मकसद दिल्ली को नई तकनीक माध्यम से प्रदूषण मुक्त रखना है। जो कंपनी हमारे पैरामीटर के 70 फीसदी जरूरतों को पूरा करेगी। उसको हम मानेंगे कि ये दिल्ली में पलूशन को कंट्रोल करने में हमारे लिए सार्थक हो सकता है। 70 फीसदी तक करने वालों की तकनीक को हम स्पॉन्सर करेंगे। ऐसे स्पॉन्सर की तकनीक को दिल्ली सरकार अपने खर्चे पर शहर में ट्रायल कराएगी। कॉस्ट इफेक्टिव कितना है। ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेंगे। जितना ज्यादा पलूशन रोक पाएगा, उसको उतने ही अधिक नंबर मिलेंगे।

इसका उद्देश्य दिल्ली को स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ शहर बनाना है, ताकि लोगों को यहां लंबे समय तक रहने के लायक बनाया जा सके। इसके लिए सरकार ने और भी कई तरह के प्रयासों को किया है। जैसे- अर्बन सड़कों का विस्तार, सड़कों से भीड़भाड़ कम करने के लिए कई तरह के ढांचों को बनाने पर काम चल रहा है, नई तकनीक वाली मशीनों के जरिए अपशिष्ट के निपटान पर काम चल रहा है।