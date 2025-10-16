Hindustan Hindi News
Delhi government is adding special chemicals to Yamuna to eliminate foam, AAP raises questions

3 साल पहले जहर अब हथियार! यमुना में केमिकल मिलाए जाने पर AAP ने BJP को लिया आड़े हाथ

संक्षेप: जानकारी के मुताबिक यमुना के झाग को साफ करने के लिए Defoamer या Antifoam Agent का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके इस्तेमाल पर बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने सवाल किए हैं। 

Thu, 16 Oct 2025 12:07 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में प्रदूषित यमुना की साफ-सफाई का काम तेजी से हो रहा है। जानकारी के मुताबिक यमुना के झाग को साफ करने के लिए Defoamer या Antifoam Agent का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके इस्तेमाल पर बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने सवाल किए हैं। आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं ने भी भाजपा पर खासकर परवेश वर्मा पर हमला बोला है।

यमुना में मिलाया जा रहा खास केमिकल

संजीव झा ने अपने एक्स अकाउंट पर यमुना में भारी मात्रा में Defoamer Concentrate नामक केमिकल मिलाए जाने का वीडियो शेयर किया। वीडियो में यमुना के किनारे एक बड़ा सा कंटेनर दिखाई देता है, जिसमें केमिकल के छोटे-छोटे नीले ड्रमों को मजदूरों द्वारा उतारते दिखाया गया है। उन ड्रमों पर Defoamer Concentrate लिखा होता है।

3 साल पहले इसी केमिकल को बताया था जहर

वीडियो में संजीव झा कहते हैं, ये केमिकल यमुना में झाग को खत्म करने के लिए डाला जाता है। विधायक ने कहा, मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि दिल्ली में भाजपा की सरकार है और परवेश वर्मा मंत्री हैं। ये वही परवेश वर्मा हैं, जो इसी केमिकल के मिलाए जाने पर तीन साल पहले कह रहे थे कि यमुना में जहर मिलाया जा रहा है। उस वक्त उन्होंने खूब ड्रामा किया था।

अगर जहर है तो इसे क्यों डाला जा रहा है, आप

"मैं परेवश वर्मा से पूछना चाहता हूं कि अब बताएं ये जहर है। अगर जहर है तो इसे क्यों डाला जा रहा है? संजीव झा ने इसे भाजपा का दोहरा और लोगों को बेवकूफ बनाने वाला चरित्र बताया।" उन्होंने अपनी बात को फिर दोहराते हुए कहा- "मैं बताना चाह रहा हूं कि तीन साल पहले यही Defoamer Concentrate एक जहर था, लेकिन आज वही परवेश वर्मा इसे डलवा रहे हैं।"

तेरे सर पर डाल दूं ये केमिकल

अब आपको अक्टूबर 2022 के वीडियो के बारे में बताते हैं, जिसे आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष और पूर्व हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने शेयर किया था। परेवश वर्मा ने भड़कते हुए कहा था- "तेरे सर पर डाल दूं ये केमिकल। तुझे शरम नहीं आती। गुस्सा करते हुए कहा- यहां पर लोग आएंगे डुबकी लगाने। चल तू लगा पहले यहां डुबकी।" इस पर अधिकारी कहता है- “आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये केमिकल अप्रूव्ड है।”

सौरभ भारद्वाज ने परवेश वर्मा को लिया आड़े हाथ

वीडियो शेयर करते हुए सौरभ भारद्वाज ने लिखा- "इनसे बड़ा झूठा और धोखेबाज़ कोई नहीं। पहले जो परवेश वर्मा दिल्ली की छठ ख़राब करने के लिए, अफसरों से बदतमीज़ी करते थे, काम रोकते थे, केमिकल को ज़हर बताते थे, अब इनकी सरकार और इनका मंत्रालय वही केमिकल यमुना में डाल रहा है।" "भाजपा को पता है यमुना में झाग केमिकल से ही हटेंगे, इसलिए वही केमिकल डाला जा रहा है। जब केजरीवाल से सरकार थी, तब इसी केमिकल को ज़हर बताया जाता था।"

Defoamer Concentrate क्या होता है?

आपको बताते चलें कि “Defoamer” या “Antifoam Agent” ऐसे केमिकल होते हैं, जो तरल पदार्थों में बनने वाले झाग को बनने से या तो रोक देते हैं या फिर तोड़ देते हैं। सामान्य स्थिति में इसे संतुलित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए, तो ये हानिकारक नहीं होता है।

