दिल्ली की सोसायटी में खुलेंगी 2000 से ज्यादा छोटी दुकानें, लोगों को मिलेगा रोजगार

संक्षेप:

दिल्ली सरकार दो हजार से ज्यादा हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी में छोटे-छोटे स्टोर खोलने की योजना बना रही है, जिससे सोसायटी के निवासियों को दैनिक उपयोग का सामान पास में मिलेगा और लगभग 10,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

Tue, 2 Dec 2025 05:34 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, अमित झा। नई दिल्ली
दिल्ली में बनी दो हजार से ज्यादा हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी में दिल्ली सरकार स्टोर (दुकान या स्टॉल) खुलवाने की योजना बना रही है। यहां उपलब्ध जगह के अनुसार छोटी-छोटी दुकानें खुलेंगी जहां दूध, पापड़, अचार, सजावट के सामान, किराना आदि उपलब्ध कराए जाएंगे।

इस पहल से एक तरफ जहां सोसायटी में रहने वाले सैकड़ों परिवारों को घर के पास सामान मिलेगा तो वहीं दूसरी तरफ हजारों लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। इस योजना को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार के सहकारिता मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह के नेतृत्व में काम किया जा रहा है।

दिल्ली सरकार के समाज कल्याण एवं सहकारिता मंत्रालय के अनुसार राजधानी नें दशकों पहले हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी बनाई गई थी। इनमें लाखों लोग रहते हैं, लेकिन उन्हें घर के छोटे-छोटे दैनिक इस्तेमाल वाले सामान लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। सरकार ने निरीक्षण के दौरान पाया कि ऐसी अधिकांश सोसाइटी के भीतर काफी जगह उपलब्ध है।

यहां इस तरह की छोटी दुकानें या स्टॉल खोले जा सकते हैं, जिनसे सोसाइटी के लोगों की दैनिक आवश्यकताओं का सामान मिल सकेगा। इसे लेकर मंत्रालय द्वारा योजना तैयार की जा रही है। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के शुरू होने से लगभग 10 हजार लोगों को केवल सोसायटी के भीतर ही रोजगार उपलब्ध हो जाएगा।

ये सामान मिलेंगे

सहकारिता मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने बताया कि इनमें स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित हस्तशिल्प उत्पादों जैसे लकड़ी के सामान, स्वदेशी वस्त्र, आभूषण, मिट्टी के बर्तन और अन्य सजावटी वस्तुएं मिलेंगी। साथ ही डेयरी, अचार, पापड़, अगरबत्ती, साबुन और हैंड मेड दैनिक इस्तेमाल होने वाली अन्य वस्तुएं भी उपलब्ध होंगी।

