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काम की बात: दिल्ली के इन 11 अस्पतालों में खुलेंगी 24 घंटे वाली जांच लैब, 118 तरह के होंगे मुफ्त टेस्ट; स्टाफ की भर्ती शुरू

Apr 06, 2026 07:41 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News : दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 11 एकीकृत जनस्वास्थ्य लैब शुरू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन ने 116 लैब तकनीशियन व डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। 

दिल्ली के इन 11 अस्पतालों में खुलेंगी 24 घंटे वाली जांच लैब, 118 तरह के होंगे मुफ्त टेस्ट; स्टाफ की भर्ती शुरू

Delhi News : दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 11 एकीकृत जनस्वास्थ्य लैब शुरू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन ने 116 लैब तकनीशियन व डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर इन लैब तकनीशियन और डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। इसमें पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी व बायोकेमिस्ट्री के विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल होंगे।

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बता दें कि, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत 11 एकीकृत जनस्वास्थ्य लैब शुरू करने की योजना है। ये एकीकृत जनस्वास्थ्य लैब शुरू किए जाने के लिए 11 अस्पतालों का चयन पहले ही स्वास्थ्य विभाग कर चुका है। इन अस्पतालों में जगह भी निर्धारित की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि जुलाई तक इन एकीकृत जनस्वास्थ्य लैबों में जांच सुविधाओं का संचालन शुरू किया जा सकता है। इनमें पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के विशेषज्ञ डॉक्टर व लैब तकनीशियन तैनात किए जाएंगे। इसका संचालन 24 घंटे होगा।

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जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जुड़े रहेंगे

इन लैब में 118 तरह की जांच की सुविधा होगी। प्रत्येक एकीकृत जनस्वास्थ्य लैब से जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जुड़े रहेंगे। इनमें इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों के सैंपल लेकर इनमें जांच के लिए भेजा जाएगा। यही वजह है कि अब 100 लैब तकनीशियन और पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के 16 विशेषज्ञों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बाद में आवश्यकता के अनुसार डॉक्टरों की संख्या को और बढ़ाया जाएगा।

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इन अस्पतालों में होगी सुविधा

● लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल

● इंदिरा गांधी अस्पताल

● राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल

● लोक नायक अस्पताल

● गुरु गोबिंद सिंह सरकारी अस्पताल

● अंबेडकर नगर अस्पताल

● जग प्रवेश चंद्र अस्पताल

● सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल

● आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल

● महर्षि वाल्मीकि अस्पताल

● पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल

खास बातें

100 लैब तकनीशियन और 16 विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी

116 लैब तकनीशियन और डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई

118 तरह की जांच की सुविधा होगी इन लैब में, 24 घंटे सेवा मिलेगी

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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