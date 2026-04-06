काम की बात: दिल्ली के इन 11 अस्पतालों में खुलेंगी 24 घंटे वाली जांच लैब, 118 तरह के होंगे मुफ्त टेस्ट; स्टाफ की भर्ती शुरू
Delhi News : दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 11 एकीकृत जनस्वास्थ्य लैब शुरू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन ने 116 लैब तकनीशियन व डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है।
Delhi News : दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 11 एकीकृत जनस्वास्थ्य लैब शुरू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन ने 116 लैब तकनीशियन व डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर इन लैब तकनीशियन और डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। इसमें पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी व बायोकेमिस्ट्री के विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल होंगे।
बता दें कि, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत 11 एकीकृत जनस्वास्थ्य लैब शुरू करने की योजना है। ये एकीकृत जनस्वास्थ्य लैब शुरू किए जाने के लिए 11 अस्पतालों का चयन पहले ही स्वास्थ्य विभाग कर चुका है। इन अस्पतालों में जगह भी निर्धारित की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि जुलाई तक इन एकीकृत जनस्वास्थ्य लैबों में जांच सुविधाओं का संचालन शुरू किया जा सकता है। इनमें पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के विशेषज्ञ डॉक्टर व लैब तकनीशियन तैनात किए जाएंगे। इसका संचालन 24 घंटे होगा।
जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जुड़े रहेंगे
इन लैब में 118 तरह की जांच की सुविधा होगी। प्रत्येक एकीकृत जनस्वास्थ्य लैब से जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जुड़े रहेंगे। इनमें इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों के सैंपल लेकर इनमें जांच के लिए भेजा जाएगा। यही वजह है कि अब 100 लैब तकनीशियन और पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के 16 विशेषज्ञों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बाद में आवश्यकता के अनुसार डॉक्टरों की संख्या को और बढ़ाया जाएगा।
इन अस्पतालों में होगी सुविधा
● लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल
● इंदिरा गांधी अस्पताल
● राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल
● लोक नायक अस्पताल
● गुरु गोबिंद सिंह सरकारी अस्पताल
● अंबेडकर नगर अस्पताल
● जग प्रवेश चंद्र अस्पताल
● सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल
● आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल
● महर्षि वाल्मीकि अस्पताल
● पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल
खास बातें
100 लैब तकनीशियन और 16 विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी
116 लैब तकनीशियन और डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई
118 तरह की जांच की सुविधा होगी इन लैब में, 24 घंटे सेवा मिलेगी