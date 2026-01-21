दिल्लीवालों को बड़ी सौगात, होली-दिवाली पर मिलेंगे मुफ्त गैस सिलेंडर; कैबिनेट की मंजूरी

संक्षेप: दिल्ली कैबिनेट ने होली और दीपावली पर राशन कार्ड धारक महिलाओं को दो मुफ्त सिलेंडर देने की योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत सीधे बैंक खाते में 300 करोड़ रुपये की सहायता राशि भेजी जाएगी।

दिल्ली में होली और दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर देने की योजना को दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। होली पर लाभार्थियों को पहले सिलेंडर की कीमत सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।

कैबिनेट ने दी मंजूरी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना के लिए 300 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। भाजपा ने चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र में यह वादा किया था। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार की मुहर लगने के बाद इस संबंध में आदेश सीधे संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। वहां से महिलाओं के बैंक खाते में राशि भेजने की तैयारी की जाएगी। आगामी चार मार्च को देशभर में होली का त्योहार मनाया जाएगा। इससे पूर्व दिल्ली में रहने वाली पात्र महिलाओं (राशन कार्ड धारक) को दिल्ली सरकार द्वारा सिलेंडर की राशि उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

वहीं, दूसरे सिलेंडर की राशि दीपावली के मौके पर बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस तरह प्रत्येक वर्ष उन्हें दो गैस सिलेंडर की राशि बैंक खाते में दिल्ली सरकार द्वारा दी जाएगी।

