Delhi government formed Phulera Panchayat? CM Rekha's husband was seen with her in the meeting दिल्ली सरकार बनी फुलेरा पंचायत? मीटिंग में CM रेखा के साथ दिखे उनके पति, AAP ने उठाए 5 सवाल
दिल्ली सरकार बनी फुलेरा पंचायत? मीटिंग में CM रेखा के साथ दिखे उनके पति, AAP ने उठाए 5 सवाल

दिल्ली सरकार बनी फुलेरा पंचायत? मीटिंग में CM रेखा के साथ दिखे उनके पति, AAP ने उठाए 5 सवाल

इस बार आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर सीएम की मीटिंग की फोटो शेयर करते हुए लिखा- दिल्ली सरकार बनी फुलेरा पंचायत। मीटिंग की इस फोटो में सीएम के बगल में उनके पति मनीष गुप्ता बैठे हुए दिखाई देते हैं। आप नेता ने परिवारवाद का आरोप लगाते हुए पांच सवाल भी किए। 

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 7 Sep 2025 07:44 PM
दिल्ली सरकार बनी फुलेरा पंचायत? मीटिंग में CM रेखा के साथ दिखे उनके पति, AAP ने उठाए 5 सवाल

आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर दिल्ली की रेखा सरकार पर 'फुलेरा की पंचायत' चलाने का आरोप लगाते हुए तंज कसा है। इस बार आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर सीएम की मीटिंग की फोटो शेयर करते हुए लिखा- दिल्ली सरकार बनी फुलेरा पंचायत। मीटिंग की इस फोटो में सीएम के बगल में उनके पति मनीष गुप्ता बैठे हुए दिखाई देते हैं। आप नेता ने परिवारवाद का आरोप लगाते हुए पांच सवाल भी किए।

ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है?

सौरभ भारद्वाज ने कहा, परिवारवाद पर पानी पी-पी कर कांग्रेस को गालियों देने वाली भाजपा बताए- ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? सौरभ भारद्वाज ने लिखा- जैसे फुलेरा की पंचायत में महिला प्रधान के पति प्रधान की तरह काम करते थे, आज दिल्ली में CM के पति आधिकारिक मीटिंग में बैठ रहे हैं।

हमने पहले भी बताया था कि CM के पति आधिकारिक मीटिंग में बैठते हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग और इंस्पेक्शन करते हैं। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। देश की राजधानी में प्रजातंत्र और संविधानिक व्यवस्था का इस तरह मज़ाक़ बनाया जा रहा है।

रेखा सरकार से आप ने पूछे 5 सवाल

आप नेता ने परिवारवाद का आरोप लगाते हुए रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार से पांच सवाल पूछे। पहला सवाल, परिवारवाद पर पानी पी-पी कर कांग्रेस को गालियां देने वाली भाजपा बताये- ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? दूसरा सवाल, क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की मुख्यमंत्री के पास कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं बचा है जिस पर वो भरोसा कर सकें?

तीसरा सवाल, ऐसा क्या काम है जो सिर्फ परिवार वाला ही कर सकता है? चौथा सवाल, ऐसे क्या कारण हैं कि CM अपने पति की अथॉरिटी स्थापित करना चाहती हैं? पाँचवाँ सवाल, क्यों इस तरह से अपने पति को सरकारी प्रशासनिक सिस्टम का हिस्सा बनाया जा रहा है?

आप सांसद संजय सिंह ने तंज कसते हुए लिखा- फुलेरा पंचायत में आपका स्वागत है।मोदी जी ने दिल्ली में दो CM बना दिया है। रेखा गुप्ता CM उनका पति सुपर CM। मोदी जी की BJP ने 6 महीने में दिल्ली का कबाड़ा कर दिया।