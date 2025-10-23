दीवाली पर 15 दिन में 600 करोड़ की शराब पी गए दिल्ली वाले, पिछले साल से कितनी ज्यादा हुई बिक्री?

संक्षेप: रिपोर्ट के मुताबिक, दिवाली के दौरान शराब की खुदरा बिक्री से दिल्ली सरकार को करीब 600 करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व मिला है। इस बार हुई शराब की बिक्री बीते साल की तुलना में अधिक रही है।

इस दिवाली दिल्ली वाले करीब 600 करोड़ रुपये की शराब पी गए हैं। ऐसा सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में पता चला है। रिपोर्ट के मुताबिक, दिवाली के दौरान शराब की खुदरा बिक्री से दिल्ली सरकार को करीब 600 करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व मिला है। इस बार हुई शराब की बिक्री बीते साल की तुलना में अधिक रही है। जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है।

पिछले साल से कितनी ज्यादा हुई बिक्री? दिल्ली सरकार के एक सीनियर अफसर ने बृहस्पतिवार को बताया, दिवाली से पहले 15 दिन के दौरान सरकारी शराब बिक्री दुकानों से 594 करोड़ रुपये की शराब बिकी है। ये बीते साल से अधिक है। साल 2024 में इसी अवधि में यह बिक्री 516 करोड़ रुपये रही थी। अधिकारी के मुताबिक, इस साल दिवाली से पहले पखवाड़े में शराब की कुल बिक्री राशि में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर (वैट) से कुल राजस्व 4,192.86 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 3,731.79 करोड़ रुपये था।