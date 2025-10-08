दिल्ली में कहां तैयार होंगे 17 नए जंगल? 195 एकड़ जमीन के साथ चुन ली गईं दो जगहें

दिल्ली सरकार ने शहर को हरा-भरा बनाने और प्रदूषण कम करने के लिए 15 'नमो वन' और दो घने मियावाकी जंगलों समेत 17 नए जंगल विकसित करने की योजना तैयार की है, जिसके लिए रोहिणी, नरेला और अलीपुर सहित 10 से अधिक स्थानों का चयन किया गया है।

दिल्ली की हवा को ताज़ा करने और शहर को हरा-भरा बनाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि 17 नए जंगल विकसित करने की योजना तैयार है, जिसमें 15 'नमो वन' और दो घने मियावाकी जंगल शामिल हैं। ये जंगल न केवल दिल्लीवासियों को हरियाली के बीच सुकून देंगे, बल्कि प्रदूषण से जंग और तापमान नियंत्रण में भी मदद करेंगे।

कहां बनेंगे ये जंगल? वन विभाग ने इसके लिए खास जगहें चुनी हैं। दक्षिण दिल्ली में सतबारी और मैदानगढ़ी में 18.6-18.6 एकड़ के दो जंगल बनेंगे। बाकी जंगल उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में होंगे, खासकर रोहिणी और नरेला में। रोहिणी में सात जंगल (बरवाला, पहलादपुर बागर, पंसाली, महमूदपुरा माजरी आदि) और नरेला में तीन जंगल (सी-बी4 नरेला, मामूरपुर, जी7 और जी8) बनाए जाएंगे। इसके अलावा, अलीपुर में तीन जंगल 12, 12.2 और 28 एकड़ में फैलेंगे।

कहां बनेंगे मियावाकी जंगल? नजफगढ़ के पास खरखरी जटमल (6.02 एकड़) और जैनपुर (11.21 एकड़) में मियावाकी जंगल बनाए जाएंगे। ये जंगल जापानी वैज्ञानिक अकिरा मियावाकी की तकनीक से तैयार होंगे, जिसमें देशी पौधों को पास-पास लगाकर घना जंगल बनाया जाता है। ये जंगल सामान्य जंगलों से 30 गुना घने होते हैं और कुछ ही सालों में परिपक्व हो जाते हैं। खास बात यह है कि खरखरी जटमल का एक जंगल सिखों के नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ को समर्पित होगा।

कब शुरू होगा काम? वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मिट्टी की जांच सहित सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अगर मौसम ने साथ दिया, तो नवंबर से पौधरोपण शुरू हो सकता है। वरना, फरवरी में काम शुरू होगा। मियावाकी जंगल छह से आठ महीनों में ही जंगल का रूप ले लेते हैं, जबकि नमो वन को परिपक्व होने में चार से पांच साल लग सकते हैं।

जैव-विविधता पर जोर हर जंगल में कम से कम 10 तरह की प्रजातियां लगाई जाएंगी ताकि जैव-विविधता बढ़े। मियावाकी जंगलों में पौधे एक-दूसरे के पास लगाए जाएंगे, जबकि नमो वन में बड़े पेड़ों के बीच 3x3 मीटर का फासला होगा और बीच में झाड़ियां व घास लगाई जाएंगी।

दिल्ली को हरा-भरा बनाने की मुहिम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछले महीने 'नमो वन' योजना की घोषणा की थी। इसके बाद कई बैठकों में बंजर जमीनों को हरे-भरे जंगलों में बदलने की योजना बनाई गई। दिल्ली के वन्यजीव शोधकर्ता फैयाज खुदसार ने इस कदम की सराहना की, लेकिन जोर दिया कि स्थानीय प्रजातियों का इस्तेमाल जरूरी है। उन्होंने कहा, 'दक्षिण दिल्ली के अरावली क्षेत्र में अरावली की देशी प्रजातियां और यमुना के मैदानी इलाकों में वहां की देशी प्रजातियां लगानी होंगी। एक परिपक्व जंगल को तैयार होने में सात साल तक लग सकते हैं।'