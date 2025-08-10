Delhi Government Destroy Documents to hide corruption Claim Aam Aadmi Party सरकारी दस्तावेज नष्ट किये जा रहे; AAP ने दिल्ली सरकार पर क्यों लगाया ऐसा आरोप, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi Government Destroy Documents to hide corruption Claim Aam Aadmi Party

सरकारी दस्तावेज नष्ट किये जा रहे; AAP ने दिल्ली सरकार पर क्यों लगाया ऐसा आरोप

आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर बड़े भष्टाचार का आरोप लगाया है। दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली में जब-जब बारिश हो रही है दिल्ली की सड़कें पानी पानी हो रही हैं। कल यानी रक्षाबंधन पर भी लोगों को जलभराव का शिकार होना पड़ा।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 10 Aug 2025 01:35 PM
share Share
Follow Us on
सरकारी दस्तावेज नष्ट किये जा रहे; AAP ने दिल्ली सरकार पर क्यों लगाया ऐसा आरोप

आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर बड़े भष्टाचार का आरोप लगाया है। दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली में जब-जब बारिश हो रही है दिल्ली की सड़कें पानी पानी हो रही हैं। कल यानी रक्षाबंधन पर भी लोगों को जलभराव का शिकार होना पड़ा। कई लोगों की जलभराव की वजह से मौत हुई है। ढाई साल के बच्चे की खुले हुए सीवर में डूबने से मौत हो गई। सौरभ भारद्वाज ने सवाल किया कि जिस डिसिल्टिंग को लेकर बीजेपी ने ढोल पीटा, क्या उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है।

उन्होंने कहा, पिछले साल बीजेपी के एलजी औऱ मुख्य सचिव नरेश कुमार को बार-बार पत्र लिखा गया कि हाई कोर्ट का आदेश है कि जितनी भी डिसिल्टिंग हो रही है, उसकी थर्ड पार्टी ऑडिट करानी है लेकिन बार-बार कहने के बाद भी ऑडिट नहीं हुआ। इसके बाद केंद्र सरकार के गृह विभाग को इसकी शिकायत भी की गई कि नरेश कुमार डिसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं करा रहे हैं और बार-बार मांगने के बावजूद रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी इस सिलसिले में पत्र लिखा गया है लेकिन उनकी ओर से भी पत्र का कोई जवाब नहीं आया।

आप नेता ने कहा, मैंने RTI लगाकर पूछा कि मुख्य सचिव को जो मैंने पत्र लिखकर डिसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट मांगी थी, उसका क्या हुआ? मेरी आरटीआई के जवाब में मुख्य सचिव के ऑफिस ने बताया कि हमें ऐसा कोई पत्र मिला ही नहीं है।

इसका मतलब है कि दिल्ली की बीजेपी सरकार आधिकारिक दस्तावेजों को गायब कर रही है। उन्होंने कहा, ये वो पत्र है जो मैंने चोरी छिपे नहीं लिखा था। इस बारे में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके अगले दिन गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था। लेकिन आज दिल्ली सरकार कह रही है कि हमें ऐसा कोई पत्र नहीं मिला। सौरभ भारद्वाज ने कहा, ये भ्रष्टाचार को छिपाने और नरेश कुमार को बचाने की कोशिश है। आज दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए दस्तावेजों को नष्ट कर रही है।