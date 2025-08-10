सरकारी दस्तावेज नष्ट किये जा रहे; AAP ने दिल्ली सरकार पर क्यों लगाया ऐसा आरोप

आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर बड़े भष्टाचार का आरोप लगाया है। दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली में जब-जब बारिश हो रही है दिल्ली की सड़कें पानी पानी हो रही हैं। कल यानी रक्षाबंधन पर भी लोगों को जलभराव का शिकार होना पड़ा।

आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर बड़े भष्टाचार का आरोप लगाया है। दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली में जब-जब बारिश हो रही है दिल्ली की सड़कें पानी पानी हो रही हैं। कल यानी रक्षाबंधन पर भी लोगों को जलभराव का शिकार होना पड़ा। कई लोगों की जलभराव की वजह से मौत हुई है। ढाई साल के बच्चे की खुले हुए सीवर में डूबने से मौत हो गई। सौरभ भारद्वाज ने सवाल किया कि जिस डिसिल्टिंग को लेकर बीजेपी ने ढोल पीटा, क्या उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है।

उन्होंने कहा, पिछले साल बीजेपी के एलजी औऱ मुख्य सचिव नरेश कुमार को बार-बार पत्र लिखा गया कि हाई कोर्ट का आदेश है कि जितनी भी डिसिल्टिंग हो रही है, उसकी थर्ड पार्टी ऑडिट करानी है लेकिन बार-बार कहने के बाद भी ऑडिट नहीं हुआ। इसके बाद केंद्र सरकार के गृह विभाग को इसकी शिकायत भी की गई कि नरेश कुमार डिसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं करा रहे हैं और बार-बार मांगने के बावजूद रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी इस सिलसिले में पत्र लिखा गया है लेकिन उनकी ओर से भी पत्र का कोई जवाब नहीं आया।

आप नेता ने कहा, मैंने RTI लगाकर पूछा कि मुख्य सचिव को जो मैंने पत्र लिखकर डिसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट रिपोर्ट मांगी थी, उसका क्या हुआ? मेरी आरटीआई के जवाब में मुख्य सचिव के ऑफिस ने बताया कि हमें ऐसा कोई पत्र मिला ही नहीं है।