Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi government damis portal illegal encroachment land asset management system
दिल्ली में अवैध कब्जों पर लगेगी लगाम, सरकारी जमीनों का रखा जाएगा डिजिटल हिसाब

दिल्ली में अवैध कब्जों पर लगेगी लगाम, सरकारी जमीनों का रखा जाएगा डिजिटल हिसाब

संक्षेप:

दिल्ली सरकार ने सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन और अवैध कब्जों को रोकने के लिए DAMIS पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत सभी विभागों को अपनी अचल संपत्तियों का सटीक डिजिटल ब्योरा दर्ज करना अनिवार्य होगा।

Dec 26, 2025 12:13 pm ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली सरकार ने सरकारी जमीनों और अचल संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब सभी विभागों को अपनी संपत्तियों का पूरा ब्योरा जल्द जमा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अवैध कब्जों पर रोक लगाई जा सके और डिजिटल रिकॉर्ड मजबूत हो सके।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

संपत्तियों का नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म

टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह सारी जानकारी दिल्ली एसेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (DAMIS) में दर्ज की जाएगी। यह एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो राजधानी की सभी सरकारी अचल संपत्तियों को मैप और मैनेज करेगा। जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत इस प्लेटफॉर्म को विकसित किया है। विभाग यहां संपत्तियों की लोकेशन, क्षेत्रफल, मालिकाना हक और उपयोग की स्थिति को खुद दर्ज और अपडेट कर सकेंगे।

पहले की समस्याएं अब होंगी दूर

अब तक सरकारी जमीनों के रिकॉर्ड अलग-अलग विभागों में बिखरे हुए थे। अलग-अलग फॉर्मेट की वजह से डुप्लिकेशन, कन्फ्यूजन और देरी होती थी। कई बार अवैध कब्जे का पता भी नहीं चल पाता था। DAMIS के आने से सब कुछ एक जगह उपलब्ध होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, अनधिकृत कब्जे रुकेंगे और नीति निर्माण व उपयोग की योजना बेहतर तरीके से बन सकेगी।

विभागों को सख्त निर्देश

पहले भी दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (DSIIDC) ने डेटा जमा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कई विभागों ने इसे पूरा नहीं किया। अब सभी डिविजनल हेड्स को नोडल अधिकारी नियुक्त करने और तय समय में सटीक जानकारी देने को कहा गया है। 10 नवंबर को विभागों को प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग दी गई और यूजर क्रेडेंशियल्स जारी किए गए। हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी समय पर सही डेटा दर्ज करने पर जोर दिया गया।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह डिजिटल इन्वेंट्री नीति निर्माण, कुशल उपयोग और निगरानी में बड़ी मदद करेगी। दिल्ली की सरकारी संपत्तियां अब पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से मैनेज होंगी।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।