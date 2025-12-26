दिल्ली में अवैध कब्जों पर लगेगी लगाम, सरकारी जमीनों का रखा जाएगा डिजिटल हिसाब

संक्षेप: दिल्ली सरकार ने सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन और अवैध कब्जों को रोकने के लिए DAMIS पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत सभी विभागों को अपनी अचल संपत्तियों का सटीक डिजिटल ब्योरा दर्ज करना अनिवार्य होगा।

दिल्ली सरकार ने सरकारी जमीनों और अचल संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब सभी विभागों को अपनी संपत्तियों का पूरा ब्योरा जल्द जमा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अवैध कब्जों पर रोक लगाई जा सके और डिजिटल रिकॉर्ड मजबूत हो सके।

संपत्तियों का नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह सारी जानकारी दिल्ली एसेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (DAMIS) में दर्ज की जाएगी। यह एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो राजधानी की सभी सरकारी अचल संपत्तियों को मैप और मैनेज करेगा। जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत इस प्लेटफॉर्म को विकसित किया है। विभाग यहां संपत्तियों की लोकेशन, क्षेत्रफल, मालिकाना हक और उपयोग की स्थिति को खुद दर्ज और अपडेट कर सकेंगे।

पहले की समस्याएं अब होंगी दूर अब तक सरकारी जमीनों के रिकॉर्ड अलग-अलग विभागों में बिखरे हुए थे। अलग-अलग फॉर्मेट की वजह से डुप्लिकेशन, कन्फ्यूजन और देरी होती थी। कई बार अवैध कब्जे का पता भी नहीं चल पाता था। DAMIS के आने से सब कुछ एक जगह उपलब्ध होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, अनधिकृत कब्जे रुकेंगे और नीति निर्माण व उपयोग की योजना बेहतर तरीके से बन सकेगी।

विभागों को सख्त निर्देश पहले भी दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (DSIIDC) ने डेटा जमा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन कई विभागों ने इसे पूरा नहीं किया। अब सभी डिविजनल हेड्स को नोडल अधिकारी नियुक्त करने और तय समय में सटीक जानकारी देने को कहा गया है। 10 नवंबर को विभागों को प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग दी गई और यूजर क्रेडेंशियल्स जारी किए गए। हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी समय पर सही डेटा दर्ज करने पर जोर दिया गया।