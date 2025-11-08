Hindustan Hindi News
कड़कड़ाती ठंड से कैसे निपटेंगे? दिल्ली सरकार का कोल्ड वेव ऐक्शन प्लान जान लीजिए

Sat, 8 Nov 2025 10:14 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में नवंबर आते ही सुबह और शाम का तापमान गिरने लगा है। आज इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह रही। न्यूनतम पारा सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस नीचे रेकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग पहले ही इस बार ला नीना के चलते भयंकर ठंड की चेतावनी दे चुका है, ऐसे में दिल्ली सरकार ने भी इससे निपटने के लिए कमर कस ली है। रेखा गुप्ता सरकार ने एक नया कोल्ड वेव ऐक्शन प्लान बनाया है। इसका मकसद कमजोर तबके के लोगों को अत्यधिक ठंड से बचाना है।

जल्द ही आधिकारिक रूप से अधिसूचित (notified) होने वाली यह योजना, मौसम का पूर्वानुमान, स्वास्थ्य संबंधी तैयारी और आपातकालीन आश्रय (shelter) प्रबंधन को एक ही रणनीति के तहत लाएगी। यह अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक उपायों पर काम करेगी, जिन्हें मौसम के अनुसार सक्रिय किया जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के पूर्वानुमानों से पता चलता है कि अगले सप्ताह दिल्ली में तापमान 10°C से नीचे गिर सकता है, दिसंबर के अंत और जनवरी में न्यूनतम तापमान 2–3°C तक रहने की संभावना है।

delhi cold wave

मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इस साल ला नीना की स्थिति से इस क्षेत्र में ठंड की लहरें तेज होने की संभावना है, जिससे शीत लहर के दिन अधिक बार आएंगे और रात का तापमान और गिरेगा। हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स की ओर से समीक्षा किए गए मसौदा योजना (draft plan) में कहा गया है कि ला नीना के दौरान उत्तर भारत में शीत लहरें अधिक गंभीर हो जाती हैं क्योंकि साफ आसमान रात में तेजी से ठंडक पैदा करता है। दिल्ली के लिए इसका मतलब है कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2–4°C तक नीचे गिर सकता है और जब रीडिंग 5°C से नीचे जाती है, तो शीत लहर की स्थिति कई दिनों तक रह सकती है।

इस कार्य ढांचे के केंद्र में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) है, जो पूरे शहर में शीत लहर हॉटस्पॉट की मैपिंग और उन्हें अपडेट करने के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करेगा। इन क्षेत्रों की पहचान जनसंख्या घनत्व, आवास और आजीविका की प्रोफाइल, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और अन्य कमजोर संकेतकों (vulnerability indicators) के डेटा का उपयोग करके की जाएगी।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA), भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के समन्वय से पांच दिन पहले ही चेतावनी जारी करेगा। ये अलर्ट टेलीविजन, रेडियो, अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से साझा किए जाएंगे। प्रत्येक जिला आपदा प्रबंधन इकाई (district disaster management unit) तैयारियों की निगरानी करने, आपातकालीन प्रतिक्रियाओं का समन्वय करने और भविष्य के लिए सबक दर्ज करने हेतु समीक्षा बैठकें आयोजित करेगी।

New Delhi, Jan 11 (ANI): People walk on the Kartavya Path as light rainfall poured on a cold winter day, in New Delhi on Saturday. (ANI Photo/Ishant)

दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "शहरी स्थानीय निकाय, जिनमें दिल्ली नगर निगम (MCD), दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB) और लोक निर्माण विभाग (PWD) शामिल हैं, जमीनी कार्रवाई की रीढ़ हैं। उन्हें तत्काल वितरण के लिए कंबल, भोजन और गर्म कपड़े जैसी आपातकालीन आपूर्ति का स्टॉक करने का निर्देश दिया गया है।"

एजेंसियां मौजूदा रैन बसेरों (night shelters) का विस्तार या मरम्मत करेंगी, सार्वजनिक भवनों और बसों को इन्सुलेट करेंगी, प्रमुख सड़कों पर फॉग लाइट्स (कोहरे की रोशनी) लगाएंगी और नागरिकों को ठंड के दौरान सुरक्षित रहने में मदद करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगी। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (DUSIB), जो दिल्ली में 200 से अधिक रैन बसेरों का प्रबंधन करता है, गर्म पानी, गर्म बिस्तर और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना जारी रखेगा। इसे अन्य नागरिक एजेंसियों के साथ समन्वय करने का भी काम सौंपा गया है ताकि आपात स्थितियों के दौरान स्वास्थ्य विभाग के सहयोग के साथ-साथ पानी और बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को हाइपोथर्मिया, फ्रॉस्टबाइट और सांस की तकलीफ (respiratory distress) के इलाज के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार करने को कहा गया है। अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठंड से संबंधित मामलों के लिए बिस्तर अलग रखेंगे, आवश्यक दवाएं स्टॉक करेंगे, रैपिड रिस्पांस टीमें बनाए रखेंगे और कमजोर क्षेत्रों में एम्बुलेंस कवरेज सुनिश्चित करेंगे।

अधिकारी ने बताया कि विभाग निजी अस्पतालों के साथ भी समन्वय स्थापित करेगा ताकि बढ़ती क्षमता को संभाला जा सके और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (Integrated Disease Surveillance Programme) के माध्यम से ठंड से संबंधित बीमारियों की वास्तविक समय (real-time) पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जा सके। पशुपालन विभाग पशुधन के लिए ठंड से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करेगा और भोजन तथा चिकित्सा सहायता के साथ आवारा पशुओं के लिए अस्थायी आश्रय (temporary shelters) की व्यवस्था करेगा।

इस योजना में पुलिस और अग्निशमन सेवाओं से लेकर खाद्य, सामाजिक कल्याण और आपदा प्रबंधन विंगों तक, सभी विभागों के बीच समन्वय पर जोर दिया गया है। गैर-सरकारी संगठन (NGOs) और सामुदायिक समूह जागरूकता अभियानों, राहत वितरण, और पर्यावरण-अनुकूल हीटिंग तथा घरेलू तैयारियों को बढ़ावा देने में भागीदार बनेंगे। सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट (CHD) के कार्यकारी निदेशक, सुनील कुमार अलेडिया ने कहा कि हालांकि यह योजना व्यापक लगती है, लेकिन इसका क्रियान्वयन (implementation) ही इसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। उन्होंने कहा, "सौ से अधिक आश्रयों में अभी भी पीने के पानी की कमी है। तेजी से इलाज सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक अस्पताल में ठंड से संबंधित बीमारियों के लिए एक नोडल अधिकारी होना चाहिए। हॉटस्पॉट की मैपिंग बहुत जरूरी है, लेकिन केवल तभी जब इसे जमीनी कार्रवाई का समर्थन मिले।"

