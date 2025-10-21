Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi government blames punjab government stubble burning for toxic air pollution and not firecrackers
किसानों से जबरन पराली जलवाई; पलूशन के लिए दिल्ली सरकार ने पंजाब पर फोड़ा ठीकरा

किसानों से जबरन पराली जलवाई; पलूशन के लिए दिल्ली सरकार ने पंजाब पर फोड़ा ठीकरा

संक्षेप: एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। मंत्री ने दावा किया कि AAP के नेताओं ने त्योहारों के जश्न को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री, बीजेपी और सनातन धर्म को मानने वालों की निंदा की। 

Tue, 21 Oct 2025 05:58 PMUtkarsh Gaharwar नई दिल्ली, पीटीआई
share Share
Follow Us on

दिल्ली में इस दिवाली भी कहानी वही है। दूर तक धुंध की सफेद चादर फैली है तो वहीं एयर क्वॉलिटी कहीं 500 तो कहीं 1000 तक पहुंच चुकी है। हर सांस पर जहरीली हवा भारी पड़ रही है। इस बीच रेखा गुप्ता सरकार ने दिवाली की रात चले पटाखों को इस हालत का दोषी नहीं माना है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब की मान सरकार पर दिल्ली के पलूशन का ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि सरकार ने किसानों को दिवाली की रात रिकॉर्ड मात्रा में पराली जलाने के लिए मजबूर किया।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। मंत्री ने दावा किया कि AAP के नेताओं ने त्योहारों के जश्न को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री,बीजेपी और सनातन धर्म को मानने वालों की निंदा की,जबकि बिगड़ती हवा की गुणवत्ता के पीछे असली वजह पंजाब में बड़े पैमाने पर पराली जलाना था।

मंत्री सिरसा ने कहा कि हर धर्म को अपना त्योहार मनाने का अधिकार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस साल ग्रीन पटाखों पर से प्रतिबंध हटने के बावजूद,दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) केवल मामूली रूप से बढ़ा। उनके अनुसार,दिवाली से पहले AQI 345 था,जो अगली सुबह बढ़कर 356 हो गया यानी इसमें केवल 11 अंकों की वृद्धि हुई। उन्होंने बताया कि पिछले साल यह वृद्धि 32 यूनिट और 2023 में 83 यूनिट की थी।

उन्होंने पंजाब में पराली जलाने के कथित वीडियो दिखाते हुए कहा,"इस साल यह सिर्फ 11 अंकों की छोटी सी वृद्धि तब देखी गई जब यह खबर आई कि पिछली रात पराली जलाने की सबसे ज़्यादा घटनाएं हुई हैं।" मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का मुख्य तर्क यह है कि दिवाली के बाद दिल्ली के प्रदूषण में हुई मामूली वृद्धि (केवल 11 पॉइंट) पटाखों के कारण नहीं, बल्कि पंजाब में पराली जलाने की रिकॉर्ड घटनाओं के कारण हुई है। उनका आशय है कि पटाखों का प्रभाव कम रहा,जबकि पराली का प्रदूषण मुख्य समस्या थी।

दिल्ली में पटाखों और प्रदूषण पर राजनीतिक बयानबाजी पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा,"हम गर्व के साथ यह स्वीकार करते हैं कि हमारी सरकार ने लोगों को दिवाली को पारंपरिक तरीके से मनाने का अवसर दिया है।" दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के पीछे सिर्फ पटाखे फोड़ना ही एकमात्र कारण नहीं है,बल्कि पड़ोस में होने वाली पराली जलाने की घटनाओं ने भी शहर की हवा की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। इस बीच मंत्री सिरसा ने आम आदमी पार्टी (AAP) पर राजनीति में धर्म को लाने का आरोप लगाया।

बीजेपी नेता ने कहा,"क्या AAP हमारी मुस्लिम समुदाय की ओर से ईद पर बकरियों की कुर्बानी को चुनौती देगी? मैं AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल से आग्रह करता हूं कि धार्मिक राजनीति न करें। आप हमसे लड़ सकते हैं,लेकिन इसमें धर्म को मत घसीटिए।" उन्होंने आगे कहा, "हमने जनता की भावनाओं का सम्मान किया है और धर्मों के बीच सच्ची समानता लाई है। हर धर्म को अपना त्योहार मनाने का अधिकार है।"

मंत्री सिरसा ने दावा किया कि उनकी सरकार ने सुनिश्चित किया कि प्रतिबंध मुक्त रखे गए तीन दिनों में शहर में केवल ग्रीन,बेरियम-मुक्त पटाखे ही बेचे गए। उन्होंने कहा,"हमने सुप्रीम कोर्ट से ग्रीन पटाखों को फोड़ने की अनुमति देने का अनुरोध किया था और 10 और 15 साल पुराने वाहनों को चलने की अनुमति देने के लिए भी SC और CAQM से संपर्क किया था।"

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Delhi News Delhi Pollution Punjab
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।