बिजली-पानी की कमी से जूझ रहे दिल्ली के 799 स्कूल, सरकार बोली- तुरंत ऐक्शन लीजिए

दिल्ली सरकार ने शहर भर के 799 स्कूलों में पानी और बिजली की उपलब्धता में कमी को उजागर किया और अधिकारियों को उन्हें ठीक करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों से फॉर्म के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर संकलित एक रिपोर्ट में, स्कूलों के दैनिक कामकाज को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली जल बोर्ड (DJB) और नगर इंजीनियरिंग सेवाओं से जुड़े 703 स्कूलों में से 59 स्कूलों में रुक-रुक कर पानी की आपूर्ति की सूचना दी गई, जबकि 48 स्कूलों में अनियमित या बिल्कुल भी पानी की आपूर्ति नहीं थी।

इन स्कूलों को अपनी पानी की जरूरतों के लिए टैंकर सेवाओं या सबमर्सिबल पंपों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 22 स्कूल पूरी तरह से टैंकर पर निर्भर पाए गए, जिनमें से चार ने डीजेबी कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि 10 स्कूलों में पानी की आपूर्ति बिल्कुल नहीं है। उनमें से तीन का पुनर्निर्माण चल रहा है जबकि सात पड़ोसी स्कूलों या टैंकरों पर निर्भर हैं। इनमें से दो स्कूलों ने पहले ही डीजेबी कनेक्शन के लिए आवेदन कर दिया है।

इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि 64 स्कूल बोरवेल या सबमर्सिबल पर निर्भर पाए गए हैं, जिससे पानी की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं। बिजली के मोर्चे पर, छह स्कूलों में कोई बिजली आपूर्ति नहीं पाई गई, या तो पुनर्निर्माण कार्य के कारण या क्योंकि वे अन्य संस्थानों के साथ परिसर साझा करते हैं। 793 स्कूलों में बिजली कनेक्शन के साथ, 17 स्कूलों ने नियमित कामकाज को प्रभावित करने वाली बार-बार बिजली कटौती की सूचना दी।

निष्कर्षों को देखते हुए, शिक्षा विभाग ने शिक्षा उप निदेशकों (DDE) को प्रस्तुत किए गए विवरणों को सत्यापित करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सुधारात्मक उपाय तुरंत लागू किए जाएं। जिन स्कूलों में डीजेबी कनेक्शन नहीं है, उन्हें बिना देरी किए नए कनेक्शन के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने कहा कि पानी की आपूर्ति बाधित होने की सूचना देने वाले स्कूलों में टैंकर आपूर्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए।

साथ ही, शिक्षा उप निदेशकों (DDEs) को प्रभावित स्कूलों में पानी और बिजली की नियमित आपूर्ति बहाल करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड और संबंधित बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया गया। एक अधिकारी ने कहा, "डीजेबी कनेक्शन के लिए लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द निपटाने और यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि बोर्ड की ओर से उठाई गई मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।"

टैंकर पर निर्भर स्कूलों के लिए, कनेक्शन नियमित होने तक डीजेबी टैंकरों के माध्यम से एक समर्पित आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बोरवेल या सबमर्सिबल पंपों पर निर्भर स्कूलों को स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से नियमित रूप से पानी की गुणवत्ता की जांच करने की सलाह दी गई है। विभाग ने अधिकारियों को बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड सहित डिस्कॉम के साथ काम करने का भी निर्देश दिया ताकि बिजली की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। यह भी कहा गया कि स्वतंत्र बिलिंग और निगरानी की गारंटी के लिए परिसर साझा करने वाले स्कूलों को अलग मीटरिंग की व्यवस्था प्रदान की जा सकती है।