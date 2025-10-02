CM रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, कोविड ड्यूटी में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवार को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने कोविड ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले 10 कर्मचारियों के परिवारों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। रेखा गुप्ता ने कहा कि जल्द ही परिवारों को पहली किश्त जारी कर दी जाएगी।

दिल्ली सरकार ने कोविड ड्यूटी में जान गंवाने वाले अपने कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने कहा कि कोविड ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सभी कर्मचारियों को एक-एक करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इस मामले की घोषणा करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जल्द ही इन 10 कर्मचारियों के परिवारों को पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ऐसे सभी मामलों की जांच मंत्रियों द्वारा की जा रही है।

इस मामले की जानकारी देते हुए दिल्ली के एक अधिकारी ने बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोविड महामारी के दौरान इस अनुग्रह राशि की घोषणा की थी और पहली बार इसे जारी भी किया था, लेकिन बाद में आए आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सीएम रेखा गुप्ता ने भई कहा कि केजरीवाल सरकार ने कर्मचारियों के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी, लेकिन उनको पैसे जारी नहीं किए गए। सीएम ने कहा कि सम्मान और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में दी जाने वाली अनुग्रह राशि देरी के कारण पांच सालों तक रुकी रही।

सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की तारीफ करते हुए कहा कि महामारी के दौरान डॉक्टरों, नर्सों, सफाई कर्मचारियों, टीचर्स और अन्य सरकारी कर्मचारियों ने आगे आकर काम किया और बहुत बड़ा जोखिम भी उठाया। रेखा गुप्ता ने कहा कि जब पूरी दुनिया महामारी से डर रही थी, तब इन लोगों ने अपनी जाम जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी निभाई। सीएम ने कहा कि इन सभी कर्मचारियों का नाम इतिहास में सबसे निस्वार्थ अध्यायों में से एक माना जाएगा। इस दौरान रेखा गुप्ता ने अनुग्रह राशि मिलने में देरी को लेकर पिछली सरकार की आलोचना भी की।