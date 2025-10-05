Delhi Government Alert After MP Rajasthan Children Died Due To Cough Syrup MP और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद दिल्ली सरकार भी अलर्ट, अस्पतालों को क्या आदेश, Ncr Hindi News - Hindustan
Delhi Government Alert After MP Rajasthan Children Died Due To Cough Syrup

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 5 Oct 2025 10:29 PM
MP और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद दिल्ली सरकार भी अलर्ट, अस्पतालों को क्या आदेश

मध्य प्रदेश औ राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत जैसी घटना दिल्ली में भी करीब चार साल पहले हो चुकी है। तब दिल्ली में डेक्सट्रोमेथोर्फन कफ सिरप देने से तीन बच्चों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ही दिल्ली में पांच साल से कम उम्र के बच्चों को यह दवा देने पर रोक है। अब मध्य प्रदेश और राजस्थान की ताजा घटना क्रम के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी करने के बाद दिल्ली सरकार भी सतर्क हो गई है और केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करने का अस्पतालों को निर्देश दिया गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) द्वारा तीन अक्टूबर को जारी दिशा निर्देश में दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोई भी कफ सिरप देने से मना किया गया है। इससे बड़े बच्चों को भी बहुत सतर्कता के साथ आवश्यक होने पर ही डॉक्टर की निगरानी में सिरप देने की बात कही गई है। साथ ही अच्छी क्वालिटी की ही दवाओं की खरीद और मरीजों को देने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश का ही पालन करने के लिए अस्पतालों को निर्देश जारी किया गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस दो कंपनियों की कफ सिरप से बच्चों की मौत होने की घटना हुई है, उसकी खरीद करने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अस्पताल में मौजूद स्टॉक को लेकर कोई निर्देश अभी नहीं दिया गया है। इस मामले की सोमवार को समीक्षा की जाएगी। इसके बाद जरूरत पड़ने पर नया दिशा निर्देश जारी किया जाएगा।

वहीं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि साल 2021 में दिल्ली में भी ऐसी घटना हुई थी। तब लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के कलावती सरन अस्पताल ने साल 2021 में जून से नवंबर के बीच बच्चों में डेक्सट्रोमेथोर्फन विषाक्तता के 16 मामले रिपोर्ट किए थे। तब तीन बच्चों की मौत हो गई थी। दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लीनिक में उन बच्चों को ये कफ सिरप दिया गया था। इस घटना के बाद अस्पताल ने मामले की सूचना केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को दी थी। इसके बाद डीजीएचएस ने दिल्ली सरकार से मोहल्ला क्लीनिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों इत्यादि में बच्चों को ये कफ सिरप के इस्तेमाल पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। तब से दिल्ली में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यह सिरप देने का रोक है।

खर्च बचाने के चक्कर में दवा निर्माता करते हैं गड़बड़ी

दोनों राज्यों में जिन दो कफ सिरप से बच्चों की मौत की घटना हुई है वह कंबाइंड डोज की दवाए हैं। बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. विनय कुमार राय ने बताया कि दिक्कत दवा के सॉल्ट से नहीं बल्कि इसमें इस्तेमाल की गई एडजुबेंट रसायन से होती है। सामान्य तौर पर एडजुबेंट के रूप में सर्बिटल का इस्तेमाल होता है लेकिन यह महंगा होने के कारण दवा कंपनियां कफ सिरप में डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल मिलाती है। यह खतरनाक होता है। इससे किडनी खराब होने की आशंका रहती है।