अब पानी के बिल और शिकायत के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर, दिल्ली सरकार का नया प्लान
दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक उलझनों को खत्म करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के जोनों को 13 राजस्व जिलों के अनुरूप ढालने का निर्णय लिया है। इसके तहत हर जिले में 'मिनी सचिवालय' बनाए जाएंगे।
दिल्ली सरकार आम जनता की सुविधा के लिए प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के जोन का बंटवारा शहर के 13 जिलों के हिसाब से किया जाएगा। इस बदलाव का सीधा मकसद यह है कि सरकारी सिस्टम की उलझन को खत्म किया जाए और लोगों को एक ही जगह सारी सुविधाएं मिल सकें।
खत्म होगी 'दफ्तरों' की कंफ्यूजन
अक्सर लोगों को यह समझ नहीं आता कि उनके इलाके का काम किस दफ्तर में होगा, क्योंकि पुलिस का जिला अलग होता है और जल बोर्ड का जोन अलग। अधिकारियों के मुताबिक, नए प्लान में यह तय किया जाएगा कि कोई भी लोकल इलाका दो अलग-अलग जोन में न फंसे। इससे जनता को अपनी शिकायतों के निपटारे के लिए अलग-अलग जगहों पर भटकना नहीं पड़ेगा।
हर जिले में बनेगा 'मिनी सचिवालय'
दिल्ली कैबिनेट ने हर जिले में एक 'मिनी सचिवालय' बनाने को मंजूरी दे दी है। योजना यह है कि इन सचिवालयों में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहें। जल बोर्ड के अलावा, पीडब्ल्यूडी (PWD) और अन्य विभागों के ढांचे को भी इसी तर्ज पर बदला जाएगा ताकि प्रशासनिक काम में एकरूपता आए।
क्यों पड़ी इसकी जरूरत?
अभी तक दिल्ली में जल बोर्ड का काम मुख्य रूप से सिविल, वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल और साउथ जैसे जोन्स में बंटा हुआ था, जिनका पुलिस या राजस्व जिलों की सीमाओं से कोई तालमेल नहीं था। इस विसंगति को दूर करने के लिए अब जल बोर्ड, नगर निगम और पुलिस की सीमाओं को एक जैसा बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे 'सिंगल विंडो' सिस्टम की तरह काम हो सके।