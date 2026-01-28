Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi government administrative reform djb zones revenue districts mini secretariat
अब पानी के बिल और शिकायत के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर, दिल्ली सरकार का नया प्लान

अब पानी के बिल और शिकायत के लिए नहीं लगाने होंगे चक्कर, दिल्ली सरकार का नया प्लान

संक्षेप:

दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक उलझनों को खत्म करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के जोनों को 13 राजस्व जिलों के अनुरूप ढालने का निर्णय लिया है। इसके तहत हर जिले में 'मिनी सचिवालय' बनाए जाएंगे।

Jan 28, 2026 12:40 pm ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली सरकार आम जनता की सुविधा के लिए प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के जोन का बंटवारा शहर के 13 जिलों के हिसाब से किया जाएगा। इस बदलाव का सीधा मकसद यह है कि सरकारी सिस्टम की उलझन को खत्म किया जाए और लोगों को एक ही जगह सारी सुविधाएं मिल सकें।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

खत्म होगी 'दफ्तरों' की कंफ्यूजन

अक्सर लोगों को यह समझ नहीं आता कि उनके इलाके का काम किस दफ्तर में होगा, क्योंकि पुलिस का जिला अलग होता है और जल बोर्ड का जोन अलग। अधिकारियों के मुताबिक, नए प्लान में यह तय किया जाएगा कि कोई भी लोकल इलाका दो अलग-अलग जोन में न फंसे। इससे जनता को अपनी शिकायतों के निपटारे के लिए अलग-अलग जगहों पर भटकना नहीं पड़ेगा।

हर जिले में बनेगा 'मिनी सचिवालय'

दिल्ली कैबिनेट ने हर जिले में एक 'मिनी सचिवालय' बनाने को मंजूरी दे दी है। योजना यह है कि इन सचिवालयों में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहें। जल बोर्ड के अलावा, पीडब्ल्यूडी (PWD) और अन्य विभागों के ढांचे को भी इसी तर्ज पर बदला जाएगा ताकि प्रशासनिक काम में एकरूपता आए।

ये भी पढ़ें:29 जनवरी नोट कर लीजिए, बीटिंग रीट्रिट के चलते बंद रहेंगे दिल्ली के ये रास्ते
ये भी पढ़ें:2 साल बाद फिर दिल्ली सरकार विधायकों की मदद को नियुक्त करेगी 100 से ज्यादा फेलो

क्यों पड़ी इसकी जरूरत?

अभी तक दिल्ली में जल बोर्ड का काम मुख्य रूप से सिविल, वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल और साउथ जैसे जोन्स में बंटा हुआ था, जिनका पुलिस या राजस्व जिलों की सीमाओं से कोई तालमेल नहीं था। इस विसंगति को दूर करने के लिए अब जल बोर्ड, नगर निगम और पुलिस की सीमाओं को एक जैसा बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे 'सिंगल विंडो' सिस्टम की तरह काम हो सके।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।