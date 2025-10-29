दिल्ली की रेखा सरकार पर ‘बारिश चोरी’ का आरोप, यूथ कांग्रेस ने पुलिस को दी शिकायत

संक्षेप: दिल्ली युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लाकड़ा ने संसद मार्ग पुलिस थाने में दिल्ली सरकार के खिलाफ बारिश चोरी को लेकर बुधवार दोपहर शिकायत दी है। कृत्रिम बारिश को लेकर चल रही सियासी उठा-पटक फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है।

राजधानी दिल्ली में कृत्रिम बारिश को लेकर सियासी उठा-पटक जारी है। अब तक आम आदमी पार्टी दिल्ली की रेखा सरकार पर कृत्रिम बारिश को लेकर सवाल-जवाब करते हुए आड़े हाथ ले रही थी। अब इसमें नई एंट्री युवा कांग्रेस की हो गई है। दिल्ली युवा कांग्रेस के प्रदेश अक्षय लाकड़ा ने संसद मार्ग पुलिस थाने में दिल्ली सरकार के खिलाफ ‘बारिश चोरी’ को लेकर बुधवार दोपहर शिकायत दी है।

इस अवसर पर लाकड़ा ने कहा, 'दिल्ली में सवा करोड़ रुपए की बारिश चोरी हो चुकी है। कानपुर से क्लाउड सीडिंग के नाम पर दिल्ली के लिए जहाज उड़ता है और फिर भाजपा सरकार उसके लिए बड़े विज्ञापन देती है कि 15 से 20 मिनट में दिल्ली में बारिश होगी और प्रदूषण से निजात मिलेगी। लेकिन, इसके बावजूद दिल्ली में इस प्रकार कही भी बारिश देखने को नहीं मिली, इसलिए इस बारिश चोरी के खिलाफ हम शिकायत देने आये हैं।

लाकड़ा ने आगे कहा कि हम दिल्ली पुलिस से यह मांग करते है कि इस बारिश चोरी में लिप्त दिल्ली सरकार के लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द जांच बिठाई जाए और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से यह भी अपील की कि वे इस प्रकार के कृत्य कर दिल्ली वासियों को गुमराह न करे और जल्द से जल्द प्रदूषण से राहत देने के लिए कदम उठाएं।