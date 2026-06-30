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दिल्ली में थाईलैंड से आया पार्सल, शातिराना अंदाज में छिपा रखा था 21 करोड़ का सोना; 4 गिरफ्तार

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में DRI ने थाईलैंड से आए एक इंटरनेशनल कूरियर पार्सल से करीब 21.4 करोड़ रुपये का 15 किलोग्राम तस्करी का सोना बरामद किया है। मामले में मास्टरमाइंड और एक विदेशी नागरिक समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 

दिल्ली में थाईलैंड से आया पार्सल, शातिराना अंदाज में छिपा रखा था 21 करोड़ का सोना; 4 गिरफ्तार

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने दिल्ली में एक बड़े इंटरनेशनल गोल्ड स्मगलिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। बरामद सोने की अनुमानित कीमत करीब 21.4 करोड़ रुपये बताई गई है। इस मामले में कथित मास्टरमाइंड और एक विदेशी नागरिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

DRI अधिकारियों के मुताबिक, थाईलैंड से दिल्ली स्थित अंतरराष्ट्रीय कूरियर टर्मिनल पर पहुंचे एक पार्सल पर शक होने के बाद उसे रोका गया। यह कूरियर एक ऐसी फर्म के नाम भेजा गया था, जिसका संबंध एक विदेशी नागरिक से बताया जा रहा है।

मशीन के पुर्जों में छिपा रखा था सोना

जांच के दौरान अधिकारियों ने पाया कि पार्सल में सामान को 'वॉर्न गियर' (Worn Gear) घोषित किया गया था। हालांकि, जब इसकी गहन जांच की गई तो मशीन के पुर्जों के भीतर बेहद शातिर तरीके से छिपाए गए आठ डिस्क के आकार के सोने के टुकड़े मिले। प्रत्येक डिस्क का वजन करीब 1.5 किलोग्राम था। इस तरह कूरियर से कुल 12 किलोग्राम सोना बरामद किया गया।

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मास्टरमाइंड के ठिकानों से भी जब्त हुआ 3Kg सोना

इसके साथ ही डीआरआई ने पार्सल को लेने वाले और कथित मास्टरमाइंड के ठिकानों पर भी छापेमारी की। यहां से भी 1.5-1.5 किलोग्राम वजन के दो और सोने के डिस्क बरामद हुए। इस तरह कुल जब्त सोने का वजन 15 किलोग्राम हो गया। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों में इस गिरोह का कथित मास्टरमाइंड भी शामिल है, जो पहले भी तस्करी के मामलों में संलिप्त रह चुका है।

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि इस अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क के लिए सीमा पार धन के लेन-देन में क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा था। डीआरआई अब पूरे नेटवर्क और इसके अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की गहन जांच कर रही है।

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लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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