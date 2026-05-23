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दिल्ली के इस पार्क में 'बकरी बाजार' पर विवाद; MCD का ऐक्शन, पुलिस से मांगी मदद

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
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रामलीला मैदान के पास नेहरू हिल पार्क को ईद के इस्तेमाल के लिए दी गई मंजूरी अब रद्द कर दी गई है। एमसीडी की ओर से यह ऐक्शन लिया गया है। इस पार्क में अवैध रूप से बकरियों की खरीद-बिक्री किए जाने का आरोप लग रहे थे।

दिल्ली के इस पार्क में 'बकरी बाजार' पर विवाद; MCD का ऐक्शन, पुलिस से मांगी मदद

रामलीला मैदान के पास नेहरू हिल पार्क में बकरियों की अवैध खरीद-बिक्री की शिकायत मिलने पर एमसीडी ने ऐक्शन लिया है। एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक, MCD ने ईद के लिए जगह के इस्तेमाल की मंजूरी रद्द कर दी है। एमसीडी के बागवानी विभाग ने शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए पार्क को खाली कराने का आदेश जारी करते हुए पुलिस से भी मदद मांगी थी। गौरतलब है कि दिल्ली बीजेपी ने पार्क को आवंटित किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई थी।

बागवानी विभाग की ओर से शनिवार को जारी एक आधिकारिक आदेश में बताया गया कि रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि को 21 से 27 मई तक रामलीला मैदान के पास नेहरू हिल पार्क के इस्तेमाल के लिए दी गई मंजूरी को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इससे पहले विभाग ने 12 और 14 मई को दिल्ली पुलिस में एक शिकायत दी थी।

इसमें कहा गया था कि पार्क का कथित तौर पर बकरियों की खरीद-बिक्री के लिए अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। एमसीडी की ओर से जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि चूंकि आवंटित जगह यानी नेहरू हिल पार्क के लिए दी गई मंजूरी की शर्तों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। इस वजह से पार्क के इस्तेमाल को लेकर दी गई मंजूरी को ही रद्द किया जा रहा है।

जारी आदेश में तुरंत जगह को खाली करने को कहा गया था। यही नहीं पार्क से संबंधित सभी अवैध गतिविधियों को बंद करने के भी आदेश दिए गए थे। आदेश का पालन कराने के लिए आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन से मदद मांगी गई। अधिकारियों ने बताया कि विभाग ने 12 मई और 14 मई को शिकायतें दर्ज कराई थीं। इसके बाद पुलिस ऐक्टिव हो गई थी और उसने 15 मई को पार्क को खाली करा लिया था।

दिल्ली BJP का दावा था कि एमसीडी की ओर से दी गई मंजूरी लगभग 1.07 लाख रुपये का भुगतान करने के बाद दी गई थी। कुछ स्थानीय निवासियों और BJP पदाधिकारियों ने ऐसी मंजूरी प्रदान किए जाने का विरोध किया था। विरोध करने वालों की ओर से कहा गया था कि इस मंजूरी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मंजूरी के जरिए पार्क में एक अवैध बकरी बाजार लगाया जा रहा है। फिर दिल्ली BJP पदाधिकारी अमित गुप्ता की अगुवाई में एक डेलिगेशन ने सीएम रेखा गुप्ता से मिलकर मंजूरी को रद्द करने की मांग की थी।

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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