दिल्ली के इस पार्क में 'बकरी बाजार' पर विवाद; MCD का ऐक्शन, पुलिस से मांगी मदद
रामलीला मैदान के पास नेहरू हिल पार्क को ईद के इस्तेमाल के लिए दी गई मंजूरी अब रद्द कर दी गई है। एमसीडी की ओर से यह ऐक्शन लिया गया है। इस पार्क में अवैध रूप से बकरियों की खरीद-बिक्री किए जाने का आरोप लग रहे थे।
रामलीला मैदान के पास नेहरू हिल पार्क में बकरियों की अवैध खरीद-बिक्री की शिकायत मिलने पर एमसीडी ने ऐक्शन लिया है। एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक, MCD ने ईद के लिए जगह के इस्तेमाल की मंजूरी रद्द कर दी है। एमसीडी के बागवानी विभाग ने शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए पार्क को खाली कराने का आदेश जारी करते हुए पुलिस से भी मदद मांगी थी। गौरतलब है कि दिल्ली बीजेपी ने पार्क को आवंटित किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई थी।
बागवानी विभाग की ओर से शनिवार को जारी एक आधिकारिक आदेश में बताया गया कि रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि को 21 से 27 मई तक रामलीला मैदान के पास नेहरू हिल पार्क के इस्तेमाल के लिए दी गई मंजूरी को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इससे पहले विभाग ने 12 और 14 मई को दिल्ली पुलिस में एक शिकायत दी थी।
इसमें कहा गया था कि पार्क का कथित तौर पर बकरियों की खरीद-बिक्री के लिए अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। एमसीडी की ओर से जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि चूंकि आवंटित जगह यानी नेहरू हिल पार्क के लिए दी गई मंजूरी की शर्तों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। इस वजह से पार्क के इस्तेमाल को लेकर दी गई मंजूरी को ही रद्द किया जा रहा है।
जारी आदेश में तुरंत जगह को खाली करने को कहा गया था। यही नहीं पार्क से संबंधित सभी अवैध गतिविधियों को बंद करने के भी आदेश दिए गए थे। आदेश का पालन कराने के लिए आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन से मदद मांगी गई। अधिकारियों ने बताया कि विभाग ने 12 मई और 14 मई को शिकायतें दर्ज कराई थीं। इसके बाद पुलिस ऐक्टिव हो गई थी और उसने 15 मई को पार्क को खाली करा लिया था।
दिल्ली BJP का दावा था कि एमसीडी की ओर से दी गई मंजूरी लगभग 1.07 लाख रुपये का भुगतान करने के बाद दी गई थी। कुछ स्थानीय निवासियों और BJP पदाधिकारियों ने ऐसी मंजूरी प्रदान किए जाने का विरोध किया था। विरोध करने वालों की ओर से कहा गया था कि इस मंजूरी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मंजूरी के जरिए पार्क में एक अवैध बकरी बाजार लगाया जा रहा है। फिर दिल्ली BJP पदाधिकारी अमित गुप्ता की अगुवाई में एक डेलिगेशन ने सीएम रेखा गुप्ता से मिलकर मंजूरी को रद्द करने की मांग की थी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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