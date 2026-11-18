दिल्ली के भारत नगर में एक ट्यूशन टीचर द्वारा छात्रा को शादी का झांसा देकर पांच साल तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बालिग होने पर जब आरोपी पर शादी का दबाव बनाया तो वह फरार हो गया।

राजधानी दिल्ली के भारत नगर इलाके में एक ट्यूशन टीचर द्वारा छात्रा से पांच साल तक कथित तौर पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रा का आरोप है कि जब वह नाबालिग थी तब से ही ट्यूशन टीचर शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म कर रहा था। पीड़िता ने इस संबंध में रविवार को भारत नगर पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दी, जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि 21 वर्षीय पीड़िता परिवार के साथ भारत नगर की बुनकर कॉलोनी में रहती है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया है कि वह वर्ष 2021 में इलाके के एक ट्यूशन टीचर नरेश के पास पढ़ने के लिए जाती थी। आरोपी ने 3 नवंबर 2021 को दीपावली के दिन पढ़ाने के बहाने उसे घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

शादी की बात पर मोबाइल बंद कर हो गया फरार आरोपी ने पीड़िता के बालिग होने पर उससे शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला आगे भी जारी रखा। इस बीच पीड़िता 18 साल की भी हो गई और उसने पढ़ाई भी पूरी कर ली, लेकिन आरोपी फिर भी शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। लड़की द्वारा शादी का दबाव बनाने पर वह अपना मोबाइल फोन बंद कर फरार हो गया। इसके बाद पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दी। पुलिस एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है।

दुष्कर्म के बाद सहकर्मी को भेजे वीडियो वहीं, एक अन्य मामले में दिल्ली के ही समयपुर बादली इलाके में एक शख्स ने युवती से दुष्कर्म किया। फिर संबंध तोड़ने पर मारपीट कर आपत्तिजनक वीडियो पीड़िता के सहकर्मी के मोबाइल पर भेज दिया। पीड़िता ने शनिवार को समयपुर बादली थाने में शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शिकायत में 19 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2024 में उसकी मुलाकात इंस्टाग्राम पर 17 वर्षीय किशोर से हुई थी। वह भी उसी इलाके में रहता था। इंस्टाग्राम पर दोस्ती होने के बाद आरोपी ने पीड़िता को बुला शादी का झांसा देककर शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत के मुताबिक आरोपी ने अपने मोबाइल से अश्लील वीडियो और फोटो खींच लिए।

पीड़िता ने बताया कि यह सिलसिला वर्ष 2025 में भी चलता रहा। इसके बाद आरोपी का व्यवहार बदल गया। वह उसकी पिटाई करता था। इसकी वजह से पीड़िता ने आरोपी से दूरी बना ली। इसके बाद युवती ने इंडिया गेट में हाउसकीपिंग की नौकरी शुरू कर दी। इसके बाद भी आरोपी उसे परेशान करता था। वह कभी उसका पीछा करता तो कभी इंस्टाग्राम पर अलग-अलग आईडी से संपर्क की कोशिश करता था।