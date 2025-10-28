Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi girl kills bima agent lover with fiance help in faridabad body dumped in drain
शादी में रोड़ा बन रहा था प्रेमी, लड़की ने मंगेतर संग मिलकर दी मौत; फरीदाबाद में मर्डर का खुलासा

शादी में रोड़ा बन रहा था प्रेमी, लड़की ने मंगेतर संग मिलकर दी मौत; फरीदाबाद में मर्डर का खुलासा

संक्षेप: फरीदाबाद में अपराध जांच शाखा, डीएलएफ ने बीमा एजेंट के मर्डर केस को सुलझाकर एक युवती और उसके मंगेतर को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में दो और आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी युवती मृतक बीमा एजेंट की पूर्व प्रेमिका थी।

Tue, 28 Oct 2025 03:23 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद। केशव भारद्वाज
फरीदाबाद में अपराध जांच शाखा, डीएलएफ ने बीमा एजेंट के मर्डर केस को सुलझाकर एक युवती और उसके मंगेतर को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में दो और आरोपी अब भी फरार हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी युवती मृतक बीमा एजेंट की पूर्व प्रेमिका थी, लेकिन अब युवती की कहीं और शादी तय हो गई थी। इसलिए वह युवती को शादी न करने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। इससे तंग होकर युवती ने अपने मंगेतर के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। इस हत्या में मंगेतर के दो दाेस्त भी शामिल थे।

पुलिस टीम ने सोमवार को इस मामले में दिल्ली के मीठापुर निवासी युवती और दिल्ली के ही बुराड़ी में रहने वाले उसके मंगेतर केशव को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दिल्ली के ईस्ट विनोद नगर निवासी मृतक बीमा एजेंट चंदर की आरोपी युवती से चार-पांच साल से जान-पहचान थी। युवती की सगाई बुराड़ी निवासी केशव के साथ तय हो गई थी। बीमा एजेंट चंदर युवती को केशव से शादी तोड़ने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था।

इस पर युवती और केशव ने चंदर को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। योजना के तहत आरोपी युवती ने 25 अक्टूबर को चंदर को अपने पास मीठापुर बुला लिया था। वह बीमा एजेंट को बाइक पर एत्मादपुर की तरफ एक सुनसान जगह ले गई, जहां पर केशव अपने दो दोस्तों के साथ पहले से मौजूद था। यहां आरोपी ने अपने दो दोस्तों की मदद से चंदर का रस्सी से गला घोंट दिया और सिर में चोट मारकर हत्या कर दी थी।

आरोपियों ने सबूत नष्ट करने के लिए चंदर के शव को नाले में फेंक दिया था। पुलिस इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों को मंगलवार को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेगी। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है।

बता दें कि गाजियाबाद लोनी निवासी मृतक के भाई मदन गोपाल की शिकायत पर पल्ला थाना पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या कामामला दर्ज किया था। 25 अक्टूबर की देर रात को बीमा एजेंट का शव फरीदाबाद में एत्मादपुर श्मशान घाट के पास नाले में खून से लथपथ पड़ा मिला था। वहां पर उसकी बाइक भी पड़ी मिली थी।

