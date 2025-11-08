दिल्ली में दर्दनाक हादसा, दादा के साथ घर लौट रही थी बच्ची, तेज रफ्तार गाड़ी ने मारी टक्कर और मौत
दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया। अपने दादा के साथ लौट रही कक्षा 7वीं की छात्रा एक सड़क हादसे का शिकार हो गई जिसमें उसकी मौत हो गई। बच्ची इलेक्ट्रिक स्कूटी पर अपने दादा के साथ जा रही थी। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी ने स्कूटी में टक्कर मार दी। इस हादसे में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
दरअसलआदर्श नगर पुलिस स्टेशन को शुक्रवार की दोपहर लगभग 2:30 बजे एक सड़क दुर्घटना की पीसीआर कॉल मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को पता चला कि घायल लड़की को तुरंत शालीमार बाग के फोर्टिस अस्पताल, शालीमार बाग ले जाया गया था। हालांकि इलाज के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया।
बच्ची की पहचान मानवी पाल के रूप में हुई है, जो आजादपुर के रामेश्वर नगर की रहने वाली थी। मानवी मॉडल टाउन के डीएवी स्कूल में कक्षा 7वीं की छात्रा थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि दुर्घटना के समय मानवी पाल अपने दादा मीर सिंह के साथ एक इलेक्ट्रिक स्कूटी पर घर लौट रही थी।
यह हादसा रोड नंबर 51 पर गोपाल पार्क के सामने हुआ। एक तेज रफ्तार अज्ञात गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में मानवी गंभीर रूप से घायल हो गई जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। वहीं दादा को भी पैंरों में चोट आई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है।