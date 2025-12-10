दिल्ली में उधार दिए रुपये मांगे तो भड़क गया दोस्त, पत्थर से पीटकर कर दी हत्या

संक्षेप: दिल्ली में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी 32 वर्षीय कलीम को जामा मस्जिद से गिरफ्तार कर लिया, जिसने पूछताछ में स्वीकार किया कि मृतक दिलीप कुमार द्वारा उधार दिए गए रुपये बार-बार मांगे जाने से परेशान होकर उसने पत्थर से पीटकर उसकी हत्या कर दी थी।

पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार को हुई हत्या की गुत्थी 24 घंटे में सुलझाते हुए आरोपी को जामा मस्जिद इलाके से गिरफ्तार कर लिया। 32 वर्षीय कलीम पर आरोप है कि उसने 45 वर्षीय दिलीप कुमार की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वह बार-बार उधार दिए रुपये वापस मांग रहा था। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल पत्थर भी बरामद कर लिया गया है।

गाजीपुर की पेपर मार्केट के पास आठ दिसंबर की सुबह दिलीप का शव मिलने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। स्पेशल स्टाफ और एंटी-नारकोटिक्स स्क्वॉड को जांच में लगाया गया। घटना स्थल के आसपास लगे 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज और सौ से ज्यादा मोबाइल नंबरों के सीडीआर खंगालते हुए पुलिस कलीम तक पहुंची। कलीम के नाम दर्ज एक मोबाइल नंबर की लोकेशन वारदात के बाद लगातार बदल रही थी।