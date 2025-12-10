Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi ghazipur murder debt recovery money stone killed accused arrested
दिल्ली में उधार दिए रुपये मांगे तो भड़क गया दोस्त, पत्थर से पीटकर कर दी हत्या

दिल्ली में उधार दिए रुपये मांगे तो भड़क गया दोस्त, पत्थर से पीटकर कर दी हत्या

संक्षेप:

दिल्ली में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी 32 वर्षीय कलीम को जामा मस्जिद से गिरफ्तार कर लिया, जिसने पूछताछ में स्वीकार किया कि मृतक दिलीप कुमार द्वारा उधार दिए गए रुपये बार-बार मांगे जाने से परेशान होकर उसने पत्थर से पीटकर उसकी हत्या कर दी थी।

Dec 10, 2025 06:27 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार को हुई हत्या की गुत्थी 24 घंटे में सुलझाते हुए आरोपी को जामा मस्जिद इलाके से गिरफ्तार कर लिया। 32 वर्षीय कलीम पर आरोप है कि उसने 45 वर्षीय दिलीप कुमार की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वह बार-बार उधार दिए रुपये वापस मांग रहा था। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल पत्थर भी बरामद कर लिया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गाजीपुर की पेपर मार्केट के पास आठ दिसंबर की सुबह दिलीप का शव मिलने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। स्पेशल स्टाफ और एंटी-नारकोटिक्स स्क्वॉड को जांच में लगाया गया। घटना स्थल के आसपास लगे 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज और सौ से ज्यादा मोबाइल नंबरों के सीडीआर खंगालते हुए पुलिस कलीम तक पहुंची। कलीम के नाम दर्ज एक मोबाइल नंबर की लोकेशन वारदात के बाद लगातार बदल रही थी।

जांच के दौरान खोड़ा कॉलोनी से बंद होकर बादशाहपुर और फिर जामा मस्जिद क्षेत्र में एक्टिव मिला। लगातार ट्रैकिंग के बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उधार चुकाने के दबाव में उसने दिलीप को पत्थर से पीट-पीट कर मार डाला। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।