दिल्ली में गाजीपुर के कूड़ा पहाड़ से बनेगी बिजली, 2000 टन कचरे से रोज कितने मेगावाट ऊर्जा पैदा होगी?
पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट में दस एकड़ में दो हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के ठोस कूड़े को रिसाइकिल कर बिजली उत्पादन किया जाएगा। इसमें से हर दिन ठोस कचरे का इस्तेमाल कर लगभग 24 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा।
पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट में दस एकड़ में दो हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के ठोस कूड़े को रिसाइकिल कर बिजली उत्पादन किया जाएगा। इसमें से हर दिन ठोस कचरे का इस्तेमाल कर लगभग 24 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा। इस संबंध में निगम की स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि गाजीपुर में आधुनिक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना के शुरू होने से प्रतिदिन दो हजार मीट्रिक टन ठोस कचरे का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकेगा।
इस परियोजना के लिए मेसर्स जबलपुर एमएसडब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का चयन किया गया है। कंपनी ने बिजली उत्पादन के लिए 7.39 रुपये प्रति किलोवाट घंटा (यूनिट) की दर प्रस्तावित की है। जिसे दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने 13 अक्टूबर 2026 के अपने आदेश में मंजूरी प्रदान की है। परियोजना के लिए केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2 के तहत 122 करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध कराई जाएगी।
पीपीपी मॉडल पर विकसित होगी परियोजना
सत्या शर्मा ने बताया कि यह परियोजना निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) मॉडल पर विकसित की जाएगी। इसके तहत चयनित कंपनी प्लांट का निर्माण, वित्त पोषण और संचालन करेगी। व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने के बाद कंपनी 25 वर्षों तक इसका संचालन करेगी। इसके लिए निगम गाजीपुर लैंडफिल साइट परिसर में तय शर्तों के अनुसार जमीन पट्टे पर उपलब्ध कराएगा।
बिजली उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा
सत्या शर्मा ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते कचरे की समस्या से निपटने के लिए कूड़े के निस्तारण प्रक्रिया को आगे ले जाना जरूरी है। इसी के मद्देनजर एमसीडी प्रशासन आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था को विकसित करने पर काम कर रहा है। वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे कचरे का उपयोगी संसाधन के रूप में इस्तेमाल होगा और बिजली उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि परियोजना के निर्माण और संचालन के दौरान राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) व अन्य पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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