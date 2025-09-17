PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर दिल्ली को मिला 1600 करोड़ का तोहफा, अमित शाह ने किया शिलान्यास

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली में 1600 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया, आज दिल्ली को 17 नई जनकल्याणकारी योजनाओं का उपहार मिला है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली को खास तोहफा मिला है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली में 1600 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया, आज दिल्ली को 17 नई जनकल्याणकारी योजनाओं का उपहार मिला है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का धन्यवाद देते हुए कहा, दिल्ली मे भाजपा सरकार बनने के बाद हमने जब जो मांगा, कभी किसी चीज के लिए न नहीं कहा गया। हमें सब कुछ मिला। 11 साल से केंद्र सरकार दिल्ली की लाइफलाइन बनी हुई है। आज हमने कर्तव्य पथ पर थैंक्यू मोदी कार्यक्रम किया।।

नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, अस्पतालों के नए ब्लॉक्स, अत्याधुनिक डायलिसिस मशीनें, छात्रावास, जरूरतमंदों के केयरटेकरों को आर्थिक सहायता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम जैसी सुविधाएं दिल्ली के नागरिकों को संबल, आत्मनिर्भरता और सम्मानपूर्ण जीवन जीने की शक्ति प्रदान करेंगी।