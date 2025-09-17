Delhi gets Rs 1,600 crore gift on PM Modi's 75th birthday, Amit Shah lays foundation stone PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर दिल्ली को मिला 1600 करोड़ का तोहफा, अमित शाह ने किया शिलान्यास, Ncr Hindi News - Hindustan
PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर दिल्ली को मिला 1600 करोड़ का तोहफा, अमित शाह ने किया शिलान्यास

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली में 1600 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया, आज दिल्ली को 17 नई जनकल्याणकारी योजनाओं का उपहार मिला है।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 05:22 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली को खास तोहफा मिला है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली में 1600 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया, आज दिल्ली को 17 नई जनकल्याणकारी योजनाओं का उपहार मिला है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का धन्यवाद देते हुए कहा, दिल्ली मे भाजपा सरकार बनने के बाद हमने जब जो मांगा, कभी किसी चीज के लिए न नहीं कहा गया। हमें सब कुछ मिला। 11 साल से केंद्र सरकार दिल्ली की लाइफलाइन बनी हुई है। आज हमने कर्तव्य पथ पर थैंक्यू मोदी कार्यक्रम किया।।

नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, अस्पतालों के नए ब्लॉक्स, अत्याधुनिक डायलिसिस मशीनें, छात्रावास, जरूरतमंदों के केयरटेकरों को आर्थिक सहायता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम जैसी सुविधाएं दिल्ली के नागरिकों को संबल, आत्मनिर्भरता और सम्मानपूर्ण जीवन जीने की शक्ति प्रदान करेंगी।

प्रधानमंत्री जी ने मध्यम वर्ग को राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स में छूट के साथ ही नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी लागू कर हर परिवार को बड़ी राहत दी है। आज जब हम दिल्ली के एक्सप्रेसवे से लेकर मेट्रो विस्तार तक, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से लेकर यमुना सफाई तक, उज्ज्वला कनेक्शन से लेकर आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर तक - इन सबका स्मरण करते हैं, तो एक ही नाम मन में आता है- आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी।