Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi gets relief from pollution due to aqi drops to 202 rekha gupta govt takes measures
दिल्ली को राहत की सांस, 202 पर आया AQI; ऐक्शन में रेखा सरकार, उठाए ये कदम

दिल्ली को राहत की सांस, 202 पर आया AQI; ऐक्शन में रेखा सरकार, उठाए ये कदम

संक्षेप: दिल्ली में अर्से बाद बुधवार को प्रदूषण से राहत मिली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 202 के अंक पर रहा। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Wed, 5 Nov 2025 09:40 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

अर्से बाद बुधवार को दिल्ली वालों को प्रदूषण से खासी राहत मिली। बीते तीन दिनों के दौरान दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक में डेढ़ सौ अंकों से ज्यादा का सुधार हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 202 के अंक पर रहा। अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली की वायु गुणवत्ता का स्तर इसी के आसपास रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने पलूशन को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली के कई इलाकों में 200 से नीचे एक्यूआई

बीते तीन दिनों से दिल्ली की वायु गुणवत्ता में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। सीबीसीबी के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली का एक्यूआई 202 अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि यह मध्यम श्रेणी से महज 3 अंक ऊपर है। राहत की बात यह भी कि दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 200 से नीचे पहुंच गया है। बुधवार की शाम को चार बजे महज दो इलाके शादीपुर और नार्थ कैंपस डीयू का सूचकांक 300 से ऊपर यानि बेहद खराब श्रेणी में रहा।

इन वजहों से सुधार

दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में 3 कारकों की वजह से सुधार दर्ज किया गया है। मौसम में नमी का स्तर कम हुआ है। इससे सुबह और शाम के समय बेहद हल्की धुंध बन रही है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में सुबह से ही अच्छी धूप निकल रही है। दिन के समय हवा की गति भी दस किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर पहुंच रही है। इन कारकों के चलते प्रदूषक कणों का विसर्जन भी तेज हो रहा है। इससे दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से राहत मिली है। आगे दो दिन ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है।

ऐक्शन में रेखा सरकार, उठाए ये कदम

इस बीच दिल्ली सरकार ने पलूशन रोधी उपायों की एक सीरीज शुरू की है। इसमें 200 रखरखाव वैन तैनात करके धूल हटाने के लिए सड़कों की गहन सफाई का अभियान शामिल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इसके अलावा प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां और वाहनों की निगरानी के लिए टीमें बनाई गई हैं। यही नहीं फुटपाथों पर पड़े मलबे को हटाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। इस संबंध में अधिकारियों को सख्त आदेश जारी किए गए हैं।

खबर अपडेट हो रही है।

अधिकारियों को सख्त निर्देश

दिल्ली सरकार ने 200 रखरखाव वैन तैनात करके पीडब्ल्यूडी के क्षेत्राधिकार वाली सभी सड़कों पर सफाई अभियान शुरू किया है।अभियान के तहत सड़कों और फुटपाथों से मलबे को हटाया जाएगा। साथ ही गड्ढों को भरा जाएगा। सड़क संकेतों की मरम्मत की जाएगी। अभियान के लिए हर अधिकारी की जवाबदेही तय की गई है। अधिकारियों से साफ कहा गया है कि कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़कों पर पेड़ों की छंटाई के लिए अलग से वैन तैनात की गई हैं।

(पीटीआई और हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट पर आधारित)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Weather Delhi Weather News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।