दिल्ली को मिला नया मेयर, सामने हैं कई समस्याएं; प्रवेश वाही ने गिनाईं प्राथमिकताएं
महापौर बनने के बाद प्रवेश वाही के सामने निगम की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, आगामी मानसून में जलभराव से निपटने, सफाई व्यवस्था, राजस्व बढ़ाने, सदन चलाने के साथ कई बड़ी चुनौतियां सामने हैं।
दिल्ली के नए महापौर प्रवेश वाही निवार्चित हुए। वह निगम के कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। उपमहापौर पद पर आनंद विहार से पार्षद मोनिका पंत निर्वाचित हुईं। महापौर बनने के बाद प्रवेश वाही के सामने निगम की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने, आगामी मानसून में जलभराव से निपटने, सफाई व्यवस्था, राजस्व बढ़ाने, सदन चलाने के साथ कई बड़ी चुनौतियां सामने हैं। उन्होंने इन समस्याओं से निपटने के लिए अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं।
नए महापौर, प्रवेश वाही ने ये प्राथमिकताएं गिनाईं
● भलस्वा और ओखला लैंडफिल साइट को खत्म करने की दिशा में कार्य तेजी लाएंगे।
● मानसून में जलभराव की समस्याओं की निगरानी होगी। 50 करोड़ रुपये की लागत की कई सफाई से जुड़ी मशीन निगम के बेड़े में शामिल होंगी।
● भ्रष्टाचार पर लगाम लगाते हुए अधिकारियों को चेताया गया। महापौर ने कहा कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
● प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सड़कों की सफाई व्यवस्था पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा।
शौचालय की सफाई और खुले में मलबा फेंकना बड़ी चुनौती
उन्होंने बताया, खुले में निर्माणाधीन मलबा फेंक दिया जाता है। इसके अलावा निगम के अधीन आने वाले शौचालय की साफ सफाई, जोन स्तर पर कई समस्याओं का लगातार नागरिक सामना कर निगम के समक्ष शिकायत करते हैं। इसको बेहतर करना सबसे बड़ी चुनौती है। रिहायशी इलाकों में चल रही व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों का सिर्फ सर्वे किया जा रहा है। इसमें किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों पर कोई सीलिंग की कार्रवाई नहीं होगी। इसमें कोई भी भय न फैलाए।
मेयर चुनाव के नतीजों को एक नजर में जानिए
महापौर चुनाव में कुल 165 वोट पड़े। इसमें आम आदमी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया और न ही महापौर व उपमहापौर के उम्मीदवार उतारे थे। महापौर पद के लिए भाजपा को 156 मत और कांग्रेस के उम्मीदवार हाजी जरीफ को नौ वोट मिले। प्रवेश वाही ने 249 पार्षदों की निगम के सदन में से 137 बहुमत से भी कई आगे 156 मतों से जीत दर्ज की। उन्हें भाजपा के 122 पार्षद, मनोनीत किए गए 11 विधायक, सात लोकसभा सांसद, एक राज्यसभा सांसद के अलावा इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 15 पार्षदों का समर्थन मिला।
मेयर प्रवेश वाही के बारे में भी जानिए
प्रवेश वाही तीन बार के पार्षद हैं। पिछले वर्ष वह नेता सदन बने। स्थायी समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संघ से भी जुड़े रहे और 2000 के आसपास विश्व हिंदू परिषद से खंड प्रमुख रहे। वाही पंजाबी समुदाय से आते हैं। डीयू के शिवाजी कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वह निगम स्कूल से ही पढ़े हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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