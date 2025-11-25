दिल्ली को मिले 70 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उद्घाटन के मंच से AAP पर बरसीं CM रेखा गुप्ता

संक्षेप: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को शक्ति नगर से राजधानी में 70 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह के मंच से उन्होंने पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार के कामों और नीतियों पर जमकर हमला बोला।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को शक्ति नगर से राजधानी में 70 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह के मंच से उन्होंने पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार के कामों और नीतियों पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने ‘आप’ सरकार के मोहल्ला क्लीनिक मॉडल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उसमें जरूरी सुविधाओं की कमी थी और वह ज्यादातर 'एडवरटाइजमेंट टूल' के तौर पर काम करता था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने कहा कि इसके विपरीत नए खुले आयुष्मान मंदिर एक ही छत के नीचे डायग्नोस्टिक सर्विस, दवाइयां और जरूरी हेल्थकेयर की सुविधा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी हमारे इन केंद्रों में आकर देख सकता है कि वे कैसे काम करते हैं। हमने दिल्ली के लोगों के लिए ऐसे 1,200 सेंटर बनाए हैं।

रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार ने जन औषधि केंद्र भी शुरू किए हैं ताकि लोगों को 90 प्रतिशत तक की छूट पर दवाइयां मिल सकें। उन्होंने कहा कि दिल्ली के हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ है। सीएम ने लोगों से "ध्यान से देखने" की अपील की कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम कैसे मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि डेवलपमेंट और सिविक प्रोजेक्ट्स के लिए फंड की कोई कमी नहीं होगी।

आधी दिल्ली में आज भी पानी और सीवर की लाइन नहीं : रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री दिल्ली को बुनियादी सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर देने में नाकाम रहने के लिए पिछली सरकारों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि दशकों के शासन के बाद भी राजधानी के बड़े हिस्सों में अब भी पानी और सीवर की सही लाइनें नहीं हैं। उन्होंने खुद पिछले 15 सालों में कई इलाकों में कोई सुधार नहीं देखा है।

रेखा गुप्ता न कहा कि जब मैं इन इलाकों से गुजरती हूं तो मुझे कुछ भी बदलाव नहीं दिखता। कांग्रेस के 15 साल और 'आप' सरकार के 11 साल बाद भी हालात वैसे ही हैं। आधी दिल्ली में अब भी पानी की लाइन नहीं हैं, सीवर लाइन नहीं हैं। पानी के टैंकर अभी भी पानी सप्लाई कर रहे हैं। यह हैरानी की बात है कि देश की राजधानी की यह हालत है।

सीएम ने कहा कि विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा कि विधायक अक्सर कागजों पर फंड का जिक्र करते हैं, लेकिन बुनियादी नागरिक मुद्दों को प्राथमिकता नहीं देते। उन्होंने कहा कि पहले, विधायक कागजों में 5 करोड़ रुपये का फंड दिखाते थे, लेकिन क्या हमने कभी उनसे अपने निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं की लिस्ट बनाने और फिर उन्हें हल करने के लिए फंड का इस्तेमाल करने के लिए कहा है? अगर सही प्लानिंग हो, तो पैसा कभी कोई मुद्दा नहीं होगा।"