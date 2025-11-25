Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi gets 70 new ayushman arogya mandir CM Rekha Gupta slams AAP during inauguration
दिल्ली को मिले 70 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उद्घाटन के मंच से AAP पर बरसीं CM रेखा गुप्ता

दिल्ली को मिले 70 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उद्घाटन के मंच से AAP पर बरसीं CM रेखा गुप्ता

संक्षेप:

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को शक्ति नगर से राजधानी में 70 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह के मंच से उन्होंने पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार के कामों और नीतियों पर जमकर हमला बोला।  

Tue, 25 Nov 2025 02:23 PMPraveen Sharma नई दिल्ली, पीटीआई
share Share
Follow Us on

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को शक्ति नगर से राजधानी में 70 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह के मंच से उन्होंने पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार के कामों और नीतियों पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने ‘आप’ सरकार के मोहल्ला क्लीनिक मॉडल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उसमें जरूरी सुविधाओं की कमी थी और वह ज्यादातर 'एडवरटाइजमेंट टूल' के तौर पर काम करता था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:दिल्ली में 11 की जगह होंगे 13 जिले, 7 के नाम बदलेंगे, 2 नए बनेंगे; देखें लिस्ट

उन्होंने कहा कि इसके विपरीत नए खुले आयुष्मान मंदिर एक ही छत के नीचे डायग्नोस्टिक सर्विस, दवाइयां और जरूरी हेल्थकेयर की सुविधा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी हमारे इन केंद्रों में आकर देख सकता है कि वे कैसे काम करते हैं। हमने दिल्ली के लोगों के लिए ऐसे 1,200 सेंटर बनाए हैं।

रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार ने जन औषधि केंद्र भी शुरू किए हैं ताकि लोगों को 90 प्रतिशत तक की छूट पर दवाइयां मिल सकें। उन्होंने कहा कि दिल्ली के हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सुधार हुआ है। सीएम ने लोगों से "ध्यान से देखने" की अपील की कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम कैसे मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि डेवलपमेंट और सिविक प्रोजेक्ट्स के लिए फंड की कोई कमी नहीं होगी।

ये भी पढ़ें:दिल्‍ली में 10 साल बाद बदलेंगे सर्किल रेट,मकान-दुकान खरीदना सस्ता होगा या महंगा?

आधी दिल्ली में आज भी पानी और सीवर की लाइन नहीं : रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री दिल्ली को बुनियादी सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर देने में नाकाम रहने के लिए पिछली सरकारों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि दशकों के शासन के बाद भी राजधानी के बड़े हिस्सों में अब भी पानी और सीवर की सही लाइनें नहीं हैं। उन्होंने खुद पिछले 15 सालों में कई इलाकों में कोई सुधार नहीं देखा है।

रेखा गुप्ता न कहा कि जब मैं इन इलाकों से गुजरती हूं तो मुझे कुछ भी बदलाव नहीं दिखता। कांग्रेस के 15 साल और 'आप' सरकार के 11 साल बाद भी हालात वैसे ही हैं। आधी दिल्ली में अब भी पानी की लाइन नहीं हैं, सीवर लाइन नहीं हैं। पानी के टैंकर अभी भी पानी सप्लाई कर रहे हैं। यह हैरानी की बात है कि देश की राजधानी की यह हालत है।

सीएम ने कहा कि विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा कि विधायक अक्सर कागजों पर फंड का जिक्र करते हैं, लेकिन बुनियादी नागरिक मुद्दों को प्राथमिकता नहीं देते। उन्होंने कहा कि पहले, विधायक कागजों में 5 करोड़ रुपये का फंड दिखाते थे, लेकिन क्या हमने कभी उनसे अपने निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं की लिस्ट बनाने और फिर उन्हें हल करने के लिए फंड का इस्तेमाल करने के लिए कहा है? अगर सही प्लानिंग हो, तो पैसा कभी कोई मुद्दा नहीं होगा।"

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार जल्द ही घंटाघर-आजादपुर कॉरिडोर सहित जरूरी हिस्सों का सौंदर्यीकरण करेगी, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसकी छत को फिर से डिजाइन करने, बेहतर कारपेटिंग, फुटपाथ और पूरे इलाके को नया रूप देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक इलाके जैसी कॉलोनियों को भी बड़े पैमाने पर सौंदर्यीकरण की जरूरत है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Rekha Gupta Delhi News Delhi Government
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।