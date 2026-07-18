45 नए आरोग्य मंदिरों के साथ दिल्ली को मिले कुल 415 हेल्थ सेंटर; OPD, दवाएं और टेस्ट सब फ्री
Arogya Mandir in Delhi: दिल्ली को भाजपा सरकार ने 45 नए आरोग्य मंदिरों की सौगात दी। इस तरह इन हेल्थ सेंटरों की संख्या 415 हो गई है। यहां ओपीडी, दवाएं और 80 प्रकार के टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं।
Arogya Mandir in Delhi: राजधानी दिल्ली में सबको घर के पास ही बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध करना हमारा मकसद है। शुक्रवार को शकूरपुर से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 45 नए आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों का शुभारंभ किया। दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या बढ़कर 415 हो गई है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से दिल्ली के लोगों को घर के पास गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। राजधानी में 1100 से अधिक आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर शुरू करने का लक्ष्य भी जल्द पूरा होगा।
उन्होंने कहा कि लोगों को समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध हो। आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों में सामान्य ओपीडी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, नियमित टीकाकरण, गैर-संचारी रोगों की निशुल्क जांच, आवश्यक दवाइयां और करीब 80 प्रकार की निशुल्क जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
सरकार की अपील
इसके अलावा इन केंद्रों में बीमारियों की रोकथाम के लिए स्क्रीनिंग के जरिये शुरुआती चरण में उनकी पहचान, समय पर उपचार और स्वास्थ्य जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लोगों से नियमित स्वास्थ्य जांच कराने, संतुलित जीवनशैली अपनाने, योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील भी की। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने भी मदनपुर डबास में एक आयुष्मान जन आरोग्य मंदिर का शुभारंभ किया। उन्होंने इस स्वास्थ्य सेवा के लिए अहम कदम बताया।
त्रिनगर में 14 करोड़ की परियोजनाएं शुरू
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने त्रिनगर में 14.25 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें नेताजी सुभाष प्लेस की पांच सड़कें, सम्राट एन्क्लेव मार्केट, गुर्जर, सैनी चौपाल और शकूरपुर श्मशान का विकास शामिल है। पीडब्ल्यूडी की 6.25 करोड़ रुपये की आठ प्रमुख सड़कों का लोकार्पण किया।
बारिश से फसल नुकसान वालों को मदद मिलेगी
दिल्ली सरकार भारी बारिश से फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को 33.31 करोड़ रुपये की सहायता राशि अगले माह वितरित करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2025 में अगस्त-सितंबर की बारिश से प्रभावित किसानों को 75,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा सीधे खाते में भेजा जाएगा।
राजधानी में 24 नई अटल कैंटीन अगले महीने खुलेंगी
दिल्ली सरकार अगले महीने 24 नई अटल कैंटीन शुरू करने जा रही है, जिसके बाद शहर में इनकी संख्या 94 हो जाएगी। इस योजना में अन्य राज्यों की भी रुचि बढ़ रही है। पटना, लेह-लद्दाख और हरियाणा के अधिकारियों ने दिल्ली आकर कैंटीनों की व्यवस्था और संचालन की जानकारी ली है। अटल कैंटीन में लोगों को 5 रुपये में भोजन मिलता है, जबकि सरकार प्रति प्लेट 25 रुपये सब्सिडी देती है। यहां रोटी, चावल, दाल और सब्जियों वाला शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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