दिल्ली में 103 दिनों बाद लौटी 'साफ' हवा, बारिश से दिलाई बड़ी राहत; अब कितना AQI

दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को हुई झमाझम बारिश के बाद वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार दर्ज किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हुई इस बारिश और तेज हवाओं ने राजधानी की हवा को काफी हद तक साफ कर दिया है।

Jan 24, 2026 05:29 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को हुई झमाझम बारिश के बाद वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार दर्ज किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हुई इस बारिश और तेज हवाओं ने राजधानी की हवा को काफी हद तक साफ कर दिया है। बारिश से पहले दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अक्सर 'गंभीर' या 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ था। शनिवार सुबह औसत AQI 242 से 256 के बीच दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। वहीं दोपहर बाद ये 192 दर्ज किया गया। ऐसे में लगभग 103 दिनों के बाद दिल्ली की हवा एक बार फिर साफ हुई है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के ‘समीर’ ऐप के अनुसार शनिवार सुबह वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार देखा गया और औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शुक्रवार के 293 के मुकाबले 256 पर रहा जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है। वहीं, 29 स्टेशन पर वायु गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई जबकि चार स्टेशन पर यह ‘बहुत खराब’ थी। इस रिपोर्ट को लिखते समय तीन स्टेशन के एक्यूआई आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। इन स्टेशन में द्वारका में सबसे कम एक्यूआई 113 दर्ज किया गया।

सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच का एक्यूआई ‘अच्छा’, 51 से 100 ‘संतोषजनक’, 101 से 200 ‘मध्यम’, 201 से 300 ‘खराब’, 301 से 400 ‘बेहद खराब’ और 401 से 500 ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है। वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता अगले दो दिनों तक ‘खराब’ श्रेणी में रहने का पूर्वानुमान जताया है। इसके बाद के छह दिनों के पूर्वानुमान के अनुसार, वायु गुणवत्ता ‘खराब’ से ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रहने की संभावना है।

वहीं बात करें मौसम की तो आईएमडी के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और छह से आठ डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान लगभग सामान्य रहेगा और अधिकतम तापमान सामान्य से 1.3 से 3.3 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा।

वार्ता से इनपुट

