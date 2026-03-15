गैस सिलेंडर लीक होने से ढाई साल की मासूम की मौत, बाल-बाल बची बड़ी बहन; दिल्ली में दर्दनाक घटना
पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज-तीन इलाके में रविवार दोपहर एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एलपीजी गैस सिलेंडर के लीक होने से दम घुटने के कारण ढाई साल की एक मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसकी साढ़े सात साल की बड़ी बहन बाल-बाल बच गई।
पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज-तीन इलाके में रविवार दोपहर एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। यहां एलपीजी गैस सिलेंडर के लीक होने से दम घुटने के कारण ढाई साल की एक मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसकी साढ़े सात साल की बड़ी बहन बाल-बाल बच गई। गाजीपुर पुलिस ने शव को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार, 42 साल की मोहम्मद राहिद मयूर विहार फेज-तीन स्थित आशीर्वाद अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 162 में अपने परिवार के साथ रहते हैं।
वे पास की राजबीर कॉलोनी में सिलाई का काम करते हैं। उनके परिवार में 30 साल की पत्नी प्रवीण खातून और दो बेटियां साढ़े सात साल की राफिया और ढाई साल की सना थीं। राहिद रविवार को काम पर गए हुए थे।
खेलते-खेलते गिर पड़े बच्चे
दोपहर के समय प्रवीण अपने कमरे में सो रही थीं और दोनों बच्चियां वहीं खेल रही थीं। इसी दौरान अचानक कमरे में रखा गैस सिलेंडर लीक होने लगा। गैस के प्रभाव से खेलते-खेलते सना जमीन पर गिर पड़ी और कुछ ही देर में राफिया भी बेहोश हो गई।
जब गैस की तेज गंध के कारण प्रवीण की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि सिलेंडर से तेजी से गैस निकल रही है और दोनों बेटियां बेसुध हैं। वह तुरंत दोनों बच्चियों को लेकर घर के बाहर भागीं और शोर मचाकर पड़ोसियों से मदद मांगी। सूचना पाकर राहिद भी 10 मिनट के भीतर घर पहुंच गए। खुली हवा में आने पर बड़ी बेटी राफिया की हालत में तो सुधार आ गया, लेकिन छोटी बेटी सना होश में नहीं आई। राहिद पड़ोसियों की मदद से उसे तुरंत नोएडा के मेट्रो अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस परिजनों से पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
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अदिति शर्मा
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